Ora arriva la triste indiscrezione: "William e Harry non si riconcilieranno mai"

Il legame già compromesso tra i principi William e Harry potrebbe non ricomporsi mai più. Parola dell’esperta reale Ingrid Seward. La frattura sarebbe insanabile e il fatto che i due fratelli vivano in due continenti diversi non fa che peggiorare una situazione già complicata, in cui fin dall’inizio trovare una via d’uscita è stata una vera impresa. Ingrid Seward non sembra avere molti dubbi in proposito e durante il podcast del Mirror, “Pod Save The Queen”, ha spiegato: “I rapporti in famiglia sono sempre complessi, è difficile fare previsioni. A volte lo sforzo per riparare una relazione rotta è troppo grande, allora si preferisce lasciare tutto com’è. Io dubito che il loro rapporto torni quello che era un tempo, non lo credo proprio".

La distanza geografica sarebbe l’ostacolo più semplice da superare con i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi. La ferita profonda sarebbe stata causata da due diversi modi di vivere e concepire l’istituzione monarchica. Da una parte ci sono William e Kate, perfetti e a loro agio nei ruoli affidati loro dalla regina Elisabetta. Dall’altro i ribelli Harry e Meghan che sono fuggiti da una vita che non comprendevano (che forse Harry non ha mai capito oppure ha smesso di comprendere) e stanno cercando la loro strada.

È evidente anche la differenza caratteriale tra William e Harry, dovuta soprattutto a due tipi di educazione diversi, come ha chiarito a “Pod Save The Queen” il biografo Robert Lacey: “Da piccoli erano molto vicini, poi la logica di Palazzo che prevede un trattamento differente per l’erede al trono, li ha allontanati sempre di più” e ha aggiunto: “Verso l’erede al trono c’è stata più attenzione e gentilezza. Il secondogenito invece è stato trattato da riserva, come accade sempre a palazzo”.

Un fattore, quello dell’educazione, impossibile da ignorare, poiché influenza tutta la vita dei principi fin da bambini. È stato così per la regina Elisabetta e la sorella Margaret, per il principe Carlo e Andrea e anche per William e Harry. Lacey ha rivelato: “I royal baby, da piccoli, sono messi all’incirca sullo stesso piano, godono tutti di molta attenzione. Poi però, a causa dei loro diversi destini, chi non rientra nella linea di successione diretta viene spinto verso l’esterno”.

A tutti questi problemi se ne somma un altro, specifico del caso di William e Harry. La presenza delle loro mogli. I giornali hanno ripetuto innumerevoli volte che tra Kate e Meghan Markle non sarebbe mai nata un’amicizia. Personalità troppo diverse, le loro, come il giorno e la notte. Poco importa che il palazzo reale abbia smentito la presunta rivalità tra le due. Quasi nessuno ha mai creduto fino in fondo che le duchesse andassero d’amore e d’accordo. Persino la biografia “Finding Freedom” sottolinea la freddezza nei rapporti tra Kate e Meghan, benché appaia più sbilanciata in favore della seconda. A proposito delle incomprensioni tra i Cambridge e i Sussex, Ingrid Seward ha detto: “William e Harry potrebbero tornare vicini, ma finché ci saranno Kate e Meghan al loro fianco, questo non sarà possibile”.

Messa in questo modo una riconciliazione tra i fratelli sembra davvero un’ipotesi remota. Le mogli di William e Harry non sono certo delle comparse sulla scena, bensì personaggi stabili e molto forti. Dobbiamo, quindi, abbandonare ogni speranza (o pia illusione, dipende dal punto di vista) di rivedere, un giorno, i fratelli insieme, come avrebbe voluto Lady Diana e i Fab Four uniti per davvero e non per dovere, non per salvare le apparenze? Parrebbe di sì, però è anche vero che la speranza è sempre l’ultima a morire.