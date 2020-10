La verità sui dissidi tra Harry e William: "La colpa non è di Meghan"

Non si placano le voci sui rapporti non del tutto idilliaci tra Harry e il Principe William. Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia le cose tra i due si sono complicate giorno dopo giorno. Alcune fonti rivelano che i fratelli da mesi non si rivolgono più la parola, altri ben informati invece affermano che entrambi stanno cercando di appianare le divergenze e costruire un nuovo tipo di rapporto fraterno, sulle polveri di ciò che è rimasto. Nel mezzo però ci sono le parole di Robert Lacey. Lui è un esperto di Corte e, di recente, non solo è stato ingaggiato da Netflix come consulente per la serie The Crown, ma ha anche pubblicato una biografia, dal titolo "Battle of Brothers", in cui racconta il suo punto di vista sul rapporto tra Harry e William. Dalle considerazioni emergono nuove indiscrezioni.

"La colpa non è di Meghan", rivela l’esperto. Affermando che la radice dei dissidi tra Harry e il Principe William è ben più profonda. La Markle non ha fatto altro che acuire tutte le criticità di un rapporto che è sempre stato difficile da gestire. Lacey, infatti, rivela che fin da quando i due principi erano solo dei ragazzini, la conflittualità tra di loro è sempre stata molto alta. Da una parte c’era William che è stato cresciuto come un re, e dall’altra c’era Harry che ha subito un trattamento diverso, proprio perché era un eterno secondo. Ma l’esperto afferma anche altro. Non è Harry la pecora nera della famiglia, anche William ha dato una buona dose di problemi. Come le uscite di nascosto per recarsi nei sotterranei di Highgrove, ad esempio. "William amava divertirsi –afferma-. Lo faceva lontano da occhi indiscreti. Harry, sotto questo punto di vista, è stato poco furbo". Ma alla fine era l’ex duca dei Sussex che finiva sui giornali e che subiva tutte le attenzioni della stampa inglese.

L’arrivo di Meghan, secondo le parole dell’esperto, è stato un punto di rottura per il rapporto tra Harry e William. Non la causa scatenante ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il duca aveva trovato, finalmente, il suo spirito affine e voleva vivere quella vita che da sempre aveva desiderato, William che invece ha pensato solo all’immagine della famiglia, si è intromesso in un rapporto puro e semplice, rompendo di nuovo gli equilibri. Dal libro emerge quindi un’immagine diversa del principe. William, secondo Lacey, non è il "classico principe azzurro".