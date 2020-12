Marisa Laurito rivela: "Con l’ipnosi ho scoperto chi ero in un'altra vita"

Donna dal grandissimo talento, attrice e showgirl. Marisa Laurito nel corso degli anni ’80 e nell’epoca d’oro della tv italiana, per la maggior parte, è conosciuta per aver partecipato a diversi show insieme a Renzo Arbore, ma soprattutto è conosciuta per la sua verve comica e per un’immensa presenza scenica. Lontana da tempo dal piccolo schermo, Marisa Laurito è apparsa lunedì 28 dicembre negli studi di "Oggi è un altro giorno", programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Oltre a parlare dei suoi trascorsi in tv, della sua vita privata, e i motivi per il quale non ha mai cercato il successo, ha svelato anche un incredibile segreto. La Laurito, di recente, si è sottoposta a ipnosi e, durante l’intervista, ammette che da questa pratica ha trovato grande giovamento.

"L’ipnosi regressiva si affianca al mio mondo di cui pochi sanno perché non ne parlo quasi mai – esordisce-. É una pratica con cui puoi cercare di andare a fare una passeggiata nelle tue vite precedenti. Sono pochissime le persone che fanno queste ipnosi regressive. Io ne ho fatte tre e da tutte ho capito cose molto importanti", afferma Marisa Laurito. "Ho capito alcuni dei nodi della mia vita. Prima di ogni debutto teatrale, ad esempio, ho sempre avuto la febbre – rivela-. Una volta stavo così male che sono dovuta andare da un medico. Lui mi ha chiesto di fare l’ipnosi regressione. Ed è venuto fuori che io, in un’altra epoca, ero una donna che aveva testimoniato a un processo per salvare un uomo che non aveva ucciso nessuno", afferma a gran voce. "Non avevo testimoniato bene e non ero riuscita a salvarlo, portandomi questo senso di colpa in questa vita. Poi, mi ha fatto fare degli esercizi e da allora non ho più mal di gola e febbre prima di un debutto".

Pratica usale ma, secondo quanto rivelato da Marisa Laurito, utile per affrontare e superare le paure del mondo in cui viviamo. L’intervista però si è spostata anche su altri argomenti. "Il successo non fa per me. Quello che ho cercato all’epoca era quello di essere brava e di guadagnare con il mio lavoro", aggiunge. E infine una parentesi sulla sua vita privata. "Non avrei mai potuto avere una storia con Renzo Arbore né con De Crescenzo. Sono dei pilastri. Mi sarebbe venuto da ridere", conclude.