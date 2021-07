"Un omaggio...". Quel dettaglio nascosto nella foto di George

Per giorni si sono rincorse le voci secondo cui i duchi di Cambridge non avrebbero pubblicato nuove foto del principe George per il suo compleanno. I tabloid, infatti, hanno descritto i futuri sovrani d’Inghilterra impauriti e arrabbiati a causa dei commenti velenosi che gli hater non hanno risparmiato al loro primogenito dopo la finale degli Europei. Invece il nuovo ritratto del bimbo, che compie 8 anni il 22 luglio, è stato pubblicato sugli account ufficiali di William e Kate. Forse la coppia ha avuto un ripensamento? Oppure non ha mai preso in considerazione l’idea di rompere una tradizione molto sentita nella royal family? Non lo sapremo mai. Questo piccolo mistero è, anzi, già passato in secondo piano rispetto a un tenero dettaglio nascosto nel nuovo scatto ufficiale del principino.

Un omaggio al principe Filippo

La foto che ritrae un sorridente principe George è stata scattata da Kate Middleton ad Anmer Hall (Norfolk), dove i Cambridge hanno trascorso alcuni giorni all’inizio del mese. George indossa una polo blu a righe arancioni e un paio di calzoncini blu. La sua espressione allegra non è sfuggita ai fan e nemmeno l’impressionante somiglianza con il principe William da bambino. L’immagine è stata pubblicata la sera del 21 luglio e la didascalia recita così: “Domani compio 8 anni!” . La fotografia, però, nasconde un dettaglio molto dolce, un ricordo dedicato al principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni.

Il principe George, infatti, è seduto sul cofano di un fuoristrada, ma non uno qualsiasi, bensì un Land Rover Defender, il tipo di auto per cui il compianto duca di Edimburgo aveva una vera e propria passione. Forse ricorderete che, per il suo funerale, il principe Filippo aveva fatto modificare, secondo un suo preciso disegno, proprio un Land Rover Defender TD5 130 elettrica e verde. Il marito di Sua Maestà lavorò a questo progetto per 16 anni, dal 2003 al 2019 e scelse personalmente ogni minimo dettaglio, perfino il colore, che per la precisione è un “dark bronze green”, una sfumatura di verde usata per i mezzi di trasporto militari. Non dimentichiamo, poi, che il principe Filippo amava così tanto questo tipo di auto da concedere, 40 anni fa, il suo patronato all’azienda che le produce.

Un fuoristrada per un futuro re

Il dettaglio del fuoristrada nella foto del principe George non sembra proprio una coincidenza, bensì un omaggio discreto ed elegante al principe Filippo, un modo per onorare la sua memoria. Il principe William e Kate Middleton, stando alle indiscrezioni, vogliono che il loro primogenito abbia una vita il più normale possibile, protetta dalla curiosità, a volte esagerata delle telecamere. Tuttavia avrebbero già spiegato al bambino che, un giorno, sarà re. Si sarebbero decisi dopo alcune domande del principe George, che si sarebbe accorto di alcune differenze di trattamento tra lui e i fratelli.

I Cambridge ci tengono a non creare disparità tra i figli, ma l’educazione di un futuro sovrano comporta comunque delle peculiarità. L’esperta Katie Nicholl ha spiegato così questa fase delicata nella crescita del bimbo: “Nonostante William e Kate trattino i figli allo stesso modo, George ha capito che ci sono parecchie differenze, perché spesso lo staff reale preleva solo lui per realizzare servizi fotografici insieme agli eredi diretti alla Corona”. Per questo William e Kate hanno iniziato a raccontare al bambino quale sarà il suo futuro ma, commenta l'esperto Robert Lacey, “non hanno mai rivelato al mondo quando e come abbiano comunicato la grande notizia a George”. Lo hanno fatto con i loro modi e i loro tempi.

A giudicare dallo scatto per il suo ottavo compleanno, però, il principe George non pensa ancora al suo avvenire (come è giusto che sia) e probabilmente è stato molto felice di omaggiare il bisnonno Filippo che lo veniva a prendere in carrozza per fare una passeggiata.