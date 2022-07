La7 si mette a fare lezione agli spettatori. In cattedra i prof De Gregorio e Cazzullo

La7 è pronta per la stagione 2022/2023 e annuncia tre novità di sostanza: un programma di storia condotto da Aldo Cazzullo, un game show in linea con la rete condotto da Caterina Balivo (arruolata in esclusiva da settembre) e un programma di libri domenicale presentato da Concita De Gregorio. Ma prima si deve passare da lui. C'erano i monologhi di Fidel Castro ai congressi del Pc cubano, e ci sono quelli di Urbano Cairo alla presentazione dei palinsesti di La7. Era dal 2019 che non andavano in scena così come di tradizione, perché la pandemia ci s'è messa di mezzo, ma oggi il patron di La7 e presidente tre volte (di Cairo Communication, RCS e Torino Football Club) lo dice chiaramente: Mi sono mancati. Poi, aggiunge: Siamo usciti da anni impegnativi, ma noi siamo stati sempre presenti: i giornali sempre in edicola, mai un programma televisivo chiuso, nessun licenziamento e un incremento su tutti i fronti. Le cifre snocciolate riguardano la forte crescita degli utenti unici su tutte le testate on line, tanto che siamo il quinto gruppo, con trentadue milioni di utenti unici al mese, primi tra gli editori classici e vicini a Microsoft e Amazon, che stanno alle spalle di Facebook e Google. Poi ci sono le notizie confortanti sugli abbonamenti al Corriere on line (435mila, triplicati dal 2019), sul cartaceo (260mila copie, 65mila più di Repubblica) della medesima testata e su La7 che, con le sue sedici ore di informazione al giorno, di cui tredici in diretta, rendono la nostra rete la più vicina alla gente. Politica che ci ha premiato: viaggiamo sul 4,4% di share nel totale giornata e nel prime time siamo la sesta rete davanti a Rete 4. Insomma, se c'è uno bravo a lucidare la propria merce è Urbano Cairo che, difatti, già che c'è ricorda all'Inter che la sua stella della difesa Gleison Bremer non verrà via con gli spiccioli. Le novità dell'autunno, dunque. Aldo Cazzullo entra nel parco, già fitto, dei giornalisti stellati di La7 con Una giornata particolare, programma di storia e cultura, format originale ideato dalla rete diretta da Andrea Salerno, nel quale ogni puntata (per il momento, sono sei, probabilmente al mercoledì) verrà raccontata una giornata speciale di un personaggio storico, da Napoleone a Francesco D'Assisi a Galileo Galilei. Urbano Cairo lo dice chiaramente: Per il ruolo di servizio pubblico nell'informazione che fa La7 non dico che meriteremmo il canone, ma almeno una forma di tax credit come si fa per le reti che producono fiction. La star dell'autunno che sembra annunciare una nuova strategia sull'entertainment della rete (ma sempre con programmi in linea con La7, specifica il direttore Salerno) sarà comunque lei, Caterina Balivo: la conduttrice napoletana (volto storico Rai e recentemente impegnata su Tv8) dal 12 settembre reggerà le sorti di un game show nella fascia preserale: Balivo spiega Urbano Cairo è giovane, simpatica, brillante e condurrà un gioco fatto di parole alla riscoperta della lingua italiana. Alla domenica sera (ore 19) è attesa invece Concita De Gregorio, alla conduzione di In Onda- Libri, programma dedicato ai libri. L'informazione resta il pilastro: Enrico Mentana in quella quotidiana e con le sue celebri maratone, Otto e mezzo con Lilli Gruber, diMartedì con Giovanni Floris, Atlantide con Andrea Purgatori al mercoledì, Piazzapulita con Corrado Formigli al giovedì e Propaganda Live intoccabile al venerdì. Anche Non è l'Arena di Massimo Giletti si tiene stretta la domenica (Giletti a Mosca? Ha fatto le domande che doveva fare. Poi la Zacharova e le sue riposte prefabbricate le conosciamo, dice Cairo). Sono confermati i programmi giornalieri come Omnibus, Coffee Break, L'aria che tira e Tagadà, mentre le serie tv promettono la terza stagione di Servant of the People con il presidente ucraino Zelensky e la quarta di Yellowstone con Kevin Costner.