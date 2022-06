Le lacrime e l'appello sui social: cosa è successo a Vanessa Incontrada

" Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi" . Con queste parole Vanessa Incontrata ha chiesto aiuto ai suoi fan sui social network per ritrovare i suoi cani - due Golden Retriever - scappati dall'abitazione di Follonica domenica pomeriggio. E è proprio grazie al tam tam scatenatosi sul web che l'attrice spagnola è riuscita, alla fine, a ritrovare i suoi due cani.

Tutto è cominciato nella tarda mattinata del 5 giugno, quando Vanessa Incontrada ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video, nei quali è apparsa visibilmente provata e in lacrime. Nei filmati l'attrice chiedeva aiuto ai suoi follower per ritrovare Zilik e Tokio, due esemplari di Golden Retriever, che si erano allontanati dall'abitazione in cui l'attrice vive insieme al compagno e al figlio a Follonica sul litorale toscano.

" Ho un'emergenza e non potevo non usare Instagram - ha esordito la Incontrada facendo il suo appello - ho perso i miei cani non riusciamo più a trovarli. Chi li vede ci chiami. Sul collare ci sono i nostri numeri ". Il popolo del web si è immediatamente mobilitato e mentre l'attrice perlustrava le zone vicino alla sua abitazione, il follower facevano girare il video per aiutare a diffondere la notizia e aumentare le probabilità di un ritrovamento, che è avvenuto ore dopo.