Vanessa Incontrada diventa vicequestore

Per Vanessa Incontrada la recitazione non è solo lavoro, ma è anche passione e tanta dedizione. Divisa tra cinema, teatro e tv si cimenta sempre in ruoli complessi, pronta a sfidare i suoi stessi limiti. Come accade per Fosca Innocenti, la fiction di Mediaset che arriva su Canale 5 da venerdì 11 febbraio per 4 prime serate da non perdere. Una serie frivola, divertente e che miscela audacemente la tematica amorosa a quella del crime drama. La Incontrada, splendida con quei suoi occhi da cerbiatta e quei lunghi capelli ambrati, interpreta un integerrimo vicequestore a capo di una squadra tutta al femminile che opera nel cuore della città di Arezzo, in Toscana. Canale 5 con Fosca Innocenti torna così alla fiction poliziesca dopo Storia di una famiglia per bene e La Luce dei miei occhi con Anna Valle.

Prodotta da Banijay Studios e diretta da Fabrizio Costa, la serie affronta il genere crime con passione e tanta ilarità. Donna indipendente e ligia nel dovere, la Fosca Innocenti del titolo è il vicequestore che dirige una squadra di donne che lottano per l’ordine pubblico e la giustizia. Al fianco della Incontrada c’è anche Cosimo, con il volto di Francesco Arca, che interpreta il migliore amico della protagonista, titolare di un’enoteca posizionata accanto al commissariato. Tra due c’è un legame forte, ma entrambi non hanno mai affrontato i sentimenti che provano l’uno per l’altro. Quando Cosimo confessa a Fosca di voler lasciare l’Italia per l’America, il vicequestore si trova a bivio. Vive da sola, in un bellissimo casolare di campagna. Adora passeggiare e saltare in sella al suo cavallo. Nella prima puntata dal titolo Il colpo dell’angelo, Fosca Innocenti dovrà far fronte a un intricato caso di omicidio che ha scosso la comunità, che la donna riuscirà a risolvere con le sue spiccate doti da detective.

Non c’è solo la Incontrada e Francesco Arca nella fiction di Mediaset. Desirèe Noferini interpreta l’agente scelto Giulia De Falco, e Cecilia Dazi è Rosa Lulli, una delle colleghe di Fosca. E poi Francesco Leone, siciliano doc, è Pino Ricci nei panni dell’uomo personaggio di sesso maschile della squadra del vicequestore. Ma non è tutto. C’è Irene Ferri – conosciuta per Tutti pazzi per amore – nel ruolo di un pm dalla battuta sempre pronta e molti altri. La serie è sceneggiata da Dido Castelli che è stato autore di alcuni episodi de I Bastardi di Pizzofalcone e da Graziano Diana che ha preso parte a Yara, il film di Netflix sull’omicidio della Gambirasio.