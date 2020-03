Lady Bendtner scatenata sui social: follower in delirio

Niklas Bendtner nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di diversi club in Europa ma è attualmente svincolato dopo l'ultima avventura non troppo fortunata in patria tra le fila del Copenaghen. Il 32enne ex attaccante di Arsenal, Juventus e Wolfsburg è ora svincolato anche se la sua prima priorità non sembra essere il calcio in questo momento anche per via dell'emergenza mondiale da coronavirus che ha investito tutto il mondo.

Bendtner giocò in Italia per una sola stagione nel 2012-2013 con la maglia della Juventus allenata da Antonio Conte: mise insieme 11 presenze, non segnò nemmeno un gol e non incantò nella sua esperienza bianconera. Se nel rettangolo di gioco le cose potrebbero andare decisamente meglio nella vita privata le cose procedono a gonfie vele dato che ormai da anni è impegnato con la bella modella Philine Roepstorff che vanta oltre 330.000 follower su Instagram.

La bella fidanzata dell'ex attaccante dell'Arsenal è solita allietare i suoi tanti seguaci con scatti sensuali e provocanti che mettono in risalto le sue curve mozzafiato e il suo sguardo ammaliante. Qualche tempo fa la bella Philine si è fatta anche tatuare dietro il collo il soprannome del suo Niklas: "Lord", sinonimo che la relazione sia davvero seria e solida.

Recentemente l'ex attaccante del Wolfsburg ha dichiarato di voler un figlio dalla sua Philine anche se lui ne ha già avuto uno nove anni fa con Caroline Fleming. Ecco le sue parole riprese da golssip.it: "Abbiamo deciso che avremmo voluto avere figli prima che lei compisse 30 anni, quindi non farò il pazzo ancora a lungo, immagino. Dobbiamo avere una casa e questo è ciò su cui ci stiamo concentrando. Ci siamo trasferiti nell’appartamento di Philine che è molto piccolo. Soprattutto quando hai un figlio. Vogliamo una casa e il posto giusto è un grande appezzamento, un sacco di spazio per scatenarsi e nessun vicino così da avere la sensazione di libertà. È importante".

Philine e Niklas sono anche due grandi amanti della natura e nella gioranta di ieri la bella modella ha postato una foto su Instagram che li ritrae intenti a fare il bagno in un lago completamente nudi. La didascalia: "Connessi con la natura" ha mandato in tilt i suoi tanti follower che hanno apprezzato l'istantanea con oltre 12.000 like e una serie infinita di commenti.



