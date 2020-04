Lady Costa manda in tilt i suoi follower: ecco chi è Nathalia Felix

Douglas Costa è sicuramente uno dei giocatori più talentuosi della Juventus anche se il suo rendimento in questi tre anni è stato spesso condizionato dai tanti infortuni che ne hanno minato presenze e prestazioni. L'ex esterno d'attacco di Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco non sa ancora cosa ne sarà del suo futuro dato che ci sono alte possibilità di vederlo ancora a Torino in vista della prossima stagione, ma ci sono anche delle chance di poterlo vedere fuori dall'Italia se alla Juventus arrivassero offerte irrinunciabili.

In campo le cose potrebbero andare sicuramente meglio per Douglas Costa mentre nella vita privata le cose vanno a gonfie vele con la sua sexy fidanzata e connazionale Nathalia Felix. I due recentemente erano stati paparazzati alla Milano Fashion Week dove avevano assistito alla sfilata finale di Philipp Plein. Le due foto e il video postati dalla modella brasiliana avevano raccolto un numero esagerato di mi piace nel giro di poche ore e una serie infinita di commenti di ogni genere.

Nathalia è molto conosciuta sui social con quasi 400.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy postati dalla modella brasiliana. La Felix, classe 94, nata a Rio de Janeiro, occhi marrori e lunghissimi capelli neri e fisico prorompete piace per le sue curve mozzafiato e per il suo sguardo ammaliante che ha fatto innamorare il giocatore della Juventus. La relazione va a gonfie vele e va avanti da diversi mesi: i due attualmente si trovano ancora in patria, con Douglas atteso a Torino nei prossimi giorni, per trascorrere una "dolce quarantena" dato che le ultime loro foto postate li ritraggono al mare con uno sfondo davvero invidiabile.

Gli ultimi scatti postati dalla modella carioca hanno infiammato i social e soprattutto l'ultimo intenta a baciare il suo Douglas la cui mano è visibilmente scivolata sul lato B della sua compagna. “Siamo così, l’uno nell’altro. Tutto il resto è così poco…”, il commento al miele di Nathalia che ha incassato la risposta del suo fidanzato innamorato: "La mia principessa". La giovane coppia brasiliana nelle scorse settimane si è anche distinta per un bel gest di solidarietà nei confronti di alcuni connazionali con la distribuzione delle spesa per le persone bisognose in questo momento davvero duro per tutto il mondo per via della pandemia da coronavirus. Douglas e Nathalia, una coppia esplosiva sui social ma anche con un cuore grande nella vita privata.