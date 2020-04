Lady De Bruyne manda in tilt i follower

Kevin De Bruyne è uno dei giocatori offensivi più forti in circolazione e dal 2015 gioca nel Manchester City con ottimi risultati e nonostante qualche infortunio di troppo. Il 28enne belga è anche uno dei punti di forza della sua nazionale e nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Genk, Chelsea, Werder Brema e Wolfsburg. Le statistiche parlano chiaro: De Bruyne è uno dei migliori assistman d'Europa e anche con il gol ha un discreto feeling con 96 reti con i club in 432 presenze complessive: non male per un centrocampista. Le reti diventano 115 se si considerano anceh i 19 centri con la nazionale in 74 gettoni totali.

Nei giorni scorsi De Bruyne aveva scioccato tutti dichiarando come la moglie Michèle Lacroix avesse contratto il coronavirus ai microfoni di Sky Sports Uk: "All'inizio del lockdown la mia famiglia si è ammalata per 8 o 9 giorni. Tutto è iniziato con il mio figlio più piccolo, poi il più grande e infine mia moglie, ma non so se avessimo o meno il coronavirus. Per fortuna ne siamo usciti e le ultime due o tre settimane sono state davvero buone, stiamo trovando una routine e tutto va bene bene".

Il giocatore del Manchester City ha poi continuato: "Le prime due settimane sono state un po 'strane perché non sapevo cosa sarebbe successo. Quindi sono riuscito a procurarmi un tapis roulant. Ho nuotato un po' perché sono fortunato ad avere una piscina al piano di sotto. Ora faccio soprattutto corsa e a giorni alterni nuoto ed esercizi. Non sono uno che si siede un'ora o due in palestra. Mi annoio a fare cose da solo, quindi preferisco correre, dove mi occupo di me stesso e ascolto alcuni podcast e tutta quella roba".

Michèle e Kevin sono insieme da diverso tempo, la coppia ha due figli e la sua sexy compagna ha un grande seguito sui social con oltre 260.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue foto che la ritraggono in diversi momenti della giornat e spesso con il suo compagno e con i suoi due figli.



