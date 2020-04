Lady Dzeko annuncia: "La famiglia si allarga"

Edin Dzeko si trova alla Roma da cinque anni anche se la scorsa estate avrebbe potuto trasferirsi a Milano con l'Inter di Conte pronta a sferrare l'attacco decisivo. Il club nerazzurro ha poi temporeggiato con il club capitolino che ha addirittura rinnovato il contratto al 34enne bosniaco. Nella sua scelta di restare a Roma ha influito anche l'influente moglie Amra Silajdzic che una volta trovata l'intesa di contratto con la Roma per il rinnovo ha ammesso come l'Inter volesse suo marito: "Per me andava bene anche l’Inter, oltre naturalmente alla Roma, siamo sempre pronti per una nuova avventura, ma devo ammettere che sono particolarmente contenta che siamo rimasti qui".

Amra si trova bene a Roma e a più ripresa ha incensato la Capitale: "È casa nostra, sono nati i nostri due bambini, i tifosi sono sempre carini e la città è bella. Sono riuscita ad organizzare la mia vita e mi posso dedicare alle mie attività facilmente, in un’altra città sarebbe stato più complicato. Non vedevo l’ora di tornare a casa e tirare un sospiro di sollievo. Sono stati mesi di grande stress. Abbiamo lavorato duramente e Edin ha sopportato tutto questo con tanta professionalità e rispetto per tutti. Fa quello che sa fare meglio, si è dedicato all’allenamento e a se stesso. Come se nulla stesse accadendo intorno a lui, e neanche noi in casa ci sentivamo nervosi. È un professionista in tutti i sensi, adora il calcio, vive per questo e ha sopportato tutto. Ma adesso è tutto finito, ora restiamo a casa".

Amra ha due anni in più rispetto ad Edin è molto famosa in patria dato che è un'attrice e una modella e nel corso della sua carriera è comparsa in qualche film e video musicale. Il suo seguito sui social è molto alto con oltre 200000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e non solo. L'ultimo suo post ha raccolto oltre 50.000 like e una serie infinita di commenti dato che la sexy Amra ha dato una lieta notizia a tutti i suoi seguaci: "La nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia, però non vi preoccupate uomini della casa: anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più".



