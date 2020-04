"Lady Gaga una star satanista": le accuse choc

Il mondo dello spettacolo vive giorni difficili per via dell'emergenza coronavirus, che ha costretto molti artisti a rinunciare ad alcuni progetti in cantiere, tra cui concerti ed eventi pubblici. Ma, nonostante le difficoltà vissute nell'ultimo periodo nel mondo dell'industria musicale, c'è chi tra le star non si lascia scoraggiare dagli effetti della pandemia. Come Lady Gaga. Che, reduce dalla posticipazione del rilascio a data da destinarsi del suo sesto album di inediti- previsto in origine per il 10 aprile- in questi giorni promuove la sua ultima opera discografica condividendo con il web dei post pubblicitari sui social network. Ma, soprattutto alla luce della cover del suo nuovo album da lei pubblicata in rete, c'è chi sui social l'ha indirettamente tacciata di essere un'adoratrice di Satana e quindi una popstar satanista.

Tra cui l'influencer Tommy G, che in un tweet da lui postato nelle ultime ore mostra al web alcune curiosità di Lady Gaga- ad esempio il sangue che ricorre spesso come elemento nell'arte della cantante- che sarebbero a detta sua riconducibili al culto satanico.

It takes about 3 seconds on google to see that none of these examples have anything to do with Satanism, so we won’t waste your time with 20 parts explaining how this makes you look like an ignorant conspiracy theorist. https://t.co/lTxWB8JRnb — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) April 20, 2020

"Ci vogliono 3 secondi di ricerca su Google, per poter associare Gaga al satanismo- si legge nel tweet rivolto al web e condiviso a corredo di alcune immagini della popstar statunitense-, quindi non vi farò perdere tempo mostrandovi 20 cose sulla simbologia delle sue performance. Ma vi mostrerò alcuni dettagli che forse non sapevate sul suo conto. Ecco qui di seguito qualche esempio". E il post in questione, che allude alla presunta arte satanista di Lady Gaga, ha ottenuto in pochi minuti oltre 2mila mi piace e non è passato inosservato all'organizzazione religiosa 'Chiesa di Satana', che è prontamente intervenuta per riportare in rete il suo punto di vista circa la polemica social di cui è ora protagonista Gaga.

"Ci vogliono 3 secondi di ricerca su Google - si legge invece nel tweet postato da The Chuch of Satan in risposta alle accuse lanciate a Gaga-, per vedere che nessuno di questi esempi ha a che fare con il satanismo. Quindi non non vi faremo perdere tempo nel mostrarvi 20 cose per spiegare che tutto ciò vi faccia risultare degli ignoranti complottisti".

Lady Gaga divide il web

La cover del sesto album in arrivo di Lady Gaga, dal titolo Chromatica, in questi giorni divide l'opinione del web. E a far parlare molto del nuovo progetto discografico della popstar statunitense è soprattutto l'armatura galattica che quest'ultima indossa nella copertina dell'atteso album, dagli stivali stilizzati con il tacco a forma di zanna e una lama da coltello che sorregge la pianta del piede.