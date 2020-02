Lady Garcia esulta sui social per la vittoria sulla Juventus: "Non ho più voce"

Rudi Garcia ha fatto lo scherzetto alla Juventus di Maurizio Sarri con il suo Lione che ha vinto per 1-0 l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione è ancora apertissima con i bianconeri ampiamente favoriti in vista del ritorno il 17 marzo all'Allianz Stadium ma intanto un primo sgambetto è stato fatto dall'ex allenatore giallorosso che qualche anno fa subì diverse critiche per un Roma-Juventus al veleno dove si esibì nel gesto del violino, nei confronti del direttore di gara.

Garcia ha vinto il primo atto degli ottavi di finale e a far festa con lui ci ha pensato anche la sua sexy fidanzata, la 33enne giornalista, attrice e conduttrice Francesca Brienza, impegnata da quasi sei anni con l'allenatore del Lione. I due si sono conosciuti ai tempi di Roma, quando lei lavorava per il canale tematico del club capitolino. Garcia e la Brienza hanno 22 anni di differenza ma la loro storia d'amore va a gonfie vele.

Al termine del match Lione-Juventus Francesca è esplosa nella sua esultanza social con una story eloquente su Instagram. La 33enne di origini lucane ha postato una foto di squadra con la seguente didascalia: "Sintesi della partita: non ho più voce!" . La Brienza ha poi postato la sua foto intenta a fare un brindisi e un paio di scatti con il suo compagno e l'allenatore della Juventus Sarri che ha perso il primo atto di questi ottavi di finale.

Francesca Brienza è laureata in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Tor Vergata di Roma ed è un volto conosciuto in Italia dato che nel 2006 ha partecipato a Miss Italia, all'età di 19 anni con la fascia di Miss Basilicata. Dopo questa apparizione ha iniziato a lavorare in tv come attrice di fiction. Nel 2010 ha partecipato alla quarta stagione de 'I Cesaroni', 'Un medico in famiglia' e 'Don Matteo'.

Francesca entra poi far parte di Roma Channel Tv dove ha conosciuto il suo Rudi ed è stata anche ospite nel programma tv di Pierluigi Pardo Tiki Taka. Qualche mese fa, la Brienza aveva utilizzato i social per parlare della sua storia d'amore con Garcia che dura ormai da quasi sei anni nonostante 22 anni di differenza: "C’era anche chi diceva che insieme non avrebbero potuto fare molta strada ma loro non gli diedero ascolto. Iniziarono a camminarsi accanto, dopo cinque lunghi anni arrivarono a scoprire Cuba e poi proseguirono il cammino".



