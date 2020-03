Lady Goetze in dolce attesa: "Presto saremo in tre"

Mario Goetze è un calciatore tedesco che nel corso della sua carriera ha vestito solo due maglie: quella del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco. Il 27enne di Memmingen ha iniziato tra le fila del club giallonero con cui dal 2009 al 2013 ha messo insieme 116 presenze e 31 reti al suo attivo. Nell'estate del 2013 passa ai rivali storici del Bayern Monaco e in tre anni gioca 114 partite complessive realizzando 36 reti.

Il richiamo delle sue origini però è troppo forte e nel 2016 Goetze fa ritorno al suo Borussia Dortmund con cui non è andata bene come anni fa: finora sono 101 le presenze totali e soli 14 reti per un totale di 45 in 217 totali in due periodi differenti. Il 27enne ha vinto cinque Bundesliga, quattro coppe di Germania e una Supercoppa di Germania, più una Supercoppa Europa e un mondiale per club vinti con la maglia del club bavarese che nel 2013 sconfisse in finale di Champions League il Dortmund allenato da Klopp e di cui faceva parte Goetze.

Mario ha poi avuto diversi problemi di salute nel 2017 dato che ha iniziato a soffrire di disturbi metabolici: "Mi sto sottoponendo a delle cure e sto facendo il possibile per tornare ad allenarmi quanto prima e dare una mano alla squadra per raggiungere i nostri obiettivi" , disse in quel periodo poi superato in maniera brillante.

Se in campo le cose potrebbero andare meglio nella vita privata le cose vanno a gonfie vele con la sua bella Ann Kathrin Brömmel, con cui è fidanzato dal 2012. La bella Ann vanta oltre 1,2 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy e mai volgari che ne mettono in risalto le sue forme mozzafiato.

L'ultimo scatto postato dalla modella tedesca però farà felici i tanti follower della donna e della coppia dato che i due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. L'istantanea ha subito raccolto oltre 164000 like e una serie infinita di commenti di complimenti per un lieto evento. Goetze in carriera ha realizzato quasi 100 reti tra club e nazionale maggiore tedesca, con cui ha anche vinto il mondiale in Brasile nel 2014, ma questa volta ha sicuramente compiuto la sua rete più bella dato che diventerà padre per la prima volta nei prossimi mesi.



