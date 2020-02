Lady Kakà manda in tilt i follower

Ricardo Kakà ha scritto pagine importanti della storia del Milan con cui in sette stagioni ha messo insieme 307 presenze in tutte le competizioni condite da 104 reti al suo attivo. Il brasiliano ha vinto un pallone d'Oro nel 2007 mentre con il club rossonero ha vinto una Champions League, due Supercoppe Europee, un mondiale per club, uno scudetto e una Supercoppa Italiana. In carriera Kakà ha anche vinto una Liga, una coppa di Spagna e una Supercoppa di Spagna con il Real Madrid mentre con la nazionale ha vinto due Confederations Cup e un mondiale, quello del 2002 quando aveva appena 20 anni.

Kakà arrivò in Italia molto giovane, nel 2003, accompagnato a Milano dall'ormai ex moglie Carolina Celico. Il brasiliano ha preso la cittadinaza italiana grazie all'ex compagna che ha origini italiane. La coppia ha avuto due figli: Luca Celico Leite, nato il 10 giugno 2008 e Isabella, nata all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo il 23 aprile 2011. Nel novembre del 2014, però, i due si sono separati e nell'estate del 2015 la cosa è diventata ufficiale.

Kakà si è però saputo consolare con un'altra donna dal nome simile a quello dell'ex moglie: Caroline Dias. I due si sono sposati recentemente a novembre del 2019 con Carol che aveva parlato entuasiasta dell'evento ai suoi follower su Instagram qualche tempo prima di sposare l'ex calciatore del Milan: "È così bello sposarsi, ragazzi! È un lavoro infernale, ma è divertente. Voglio sposarmi ogni 5 anni. Kaka, te l’ho detto, giusto? Preparati" .

Ricardo e Carolina si sono dunque detti sì da tre mesi e la cerimonia è stata riservata a pochi intimi: la festa invece è stata lussureggiante e hanno presenziato tantissimi amici. La modella brasiliana per questa ragione ha voluto postare una foto dei festeggiamenti con una didascalia simpatica che sembra quasi un avvertimento ai suoi tanti amici che hanno preso parte al matrimonio: "Rivedere le foto del nostro matrimonio che è stato SUPER pacifico, come potete vedere. Ho una montagna di foto per prendere in giro gli amici fino al 2050" .

La donna ha molto seguito sui social dove vanta oltre 530.000 seguaci su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sensuali e mai volgari. Kakà recentemente ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare per il Milan e chissà se nel prosismo futuro diventerà un dirigente rossonero: se così sarà i tifosi del Diavolo potranno ammirare la sexy compagna del loro ex fuoriclasse sugli spalti del Meazza.



