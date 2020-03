Lady Pellè si prende la scena: follower in visibilio

L'emergenza coronavirus sta riguardando da vicinissimo anche il mondo del calcio con diversi giocatori italiani e vecchie conoscenze della Serie A che militano in Cina che hanno pensato al rientro in Italia. Tra questi calciatori c'è anche Graziano Pellè che non ha però palesato alcuna preoccupazione né in interviste ufficiali, né sui suoi canali social. L'ex attaccante di Lecce, Sampdoria, Parma e Catania e Crotone veste la maglia dello Shandong Luneng dal 2016 e fino a questo momento ha avuto un alto rendimento con 55 reti realizzate in 110 presenze complessive, un gol ogni due partite giocate.

Pellè nel corso della sua carriera ha sempre fatto meglio all'estero piuttosto che in Italia con la sua doppia esperienza olandese tra AZ Alkmaar e Feyenoord che l'hanno fatto conoscere al grande calcio. Tra il 2007 e il 2011 ha giocato per l'AZ mettendo insieme 16 reti in 95 gettoni complessivi. Graziano torna poi in Italia per un breve e negativo periodo tra Parma e Sampdoria ma nel 2012 torna in Eredivisie e i due anni al Feyenoord disputa le due migliori stagioni della carriera con 55 reti in 66 presenze che lo fanno entrare nel giro della nazionale italiana.

Nel 2014 passa poi in Inghilterra al Southampton, i numeri sono più bassi ma pur sempre significativi con 30 reti in 80 presenze in due anni. Nel 2016 dopo lo sfortunato europeo con la maglia azzurra dove Pellè sbaglia uno dei rigori decisivi contro la Germania si trasferisce tra le fila dello Shandong Luneng che lo fanno diventare anche il giocatore italiano più pagato. Graziano è volato in Cina con la sua sexy fidanzata, la modella ungherese Viky Varga. La ragazza vanta quasi 500.000 follower su Instagram, ed è molto innamorata dell'ex attaccante del Lecce, conosciuto nel 2012 ai tempi della sua seconda esperienza olandese in Eredivisie tra le fila del Feyenoord.

Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati con Viky che viaggia per il mondo per lavoro ma che non perde mai di vista il suo Graziano. La sexy modella ungherese, inoltre, non perde tempo per postare foto mozzafiato che stanno raccogliendo tanti consensi da parte dei suoi fan che hanno invaso la sua bacheca di like e di commenti di ogni genere. In questi giorni Viky e Graziano si trovano a Dubai in vacanza e la modella ungherese sta postando una serie di foto che stanno mandando in tilt i suoi tantissimi follower su Instagram.