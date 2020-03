Lady Stramaccioni annuncia: "Sono ancora incinta"

Andrea Stramaccioni è un giovane allenatore, attualmente senza squadra, che nel corso della sua carriera ha già maturato diverse esperienza in Italia e all'estero. Nel 2005, all'età di 29 anni inizia tra le giovanili della Roma, tra le fila dei giovanissimi e ci resta fino al 2007. Nel 2007 viene promosso nella squadra allievi e ci resta fino al 2011 quando è l'Inter a decidere di puntare su di lui per affidargli la squadra Primavera con cui Stramaccioni vince la Next Gen Series nel 2011-2012.

Il 26 marzo del 2012, però, Massimo Moratti gli concede la grande chance di poter guidare la prima squadra al posto dell'esonerato Claudio Ranieri con il tecnico romano che diventa uno dei più giovani allenatori della storia del club nerazzurro. Strama chiude l'annata con cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte mentre nella stagione successiva parte bene ma poi si spegne ben presto conquistando un nono posto finale frutto di 16 successi, 16 sconfitte e sei pareggi.

L'anno successivo Stramaccioni riparte dall'Udinese ma chiude la stagione solo al sedicesimo posto e non viene confermato dalla famiglia Pozzo. Il tecnico romano però non demorde e subentra in corsa al Panathinaikos nel 2015-2016 dove chiude al terzo posto. Nella stagione successiva, però, l'ex allenatore dell'Inter viene esonerato dopo solo nove giornate e chiude l'annata senza squadra. Nel 2017-2018 allena lo Sparta Praga ma viene esonerato a metà stagione e nel 2019 si accasa agli iraniani dell'Esteghlal ma per inadempimenti della società è costretto a lasciare.

Stramaccioni nella sua ultima esperienza ha potuto contare sull'apporto della moglie Dalila, sposata nel 2011 e che gli ha dato due figli: Giulio nato nel 2014 ed Elena nata nel 2017. La sexy moglie dell'ex allenatore dell'Inter vanta un grande seguito su Instagram con oltre 247.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue foto. L'ultima foto postata dalla moglie di Strama ha raccolto oltre 70000 like e oltre 10000 commenti: "Ops! We did it again! Ed ecco qui cosa bolle in pentola da un po’. Siamo tornati dall’Iran in 5. Un paese che ci ha dato tantissimo e che porterò sempre nel cuore ed ora anche un po’ dentro di me! Approfitto per augurare a tutti i miei amici iraniani un felice anno nuovo, che sia ricco di salute e felicità!".



