Laguna blu e l'accusa di pornografia infantile. Torna in tv il film controverso

Laguna blu è il film di Randal Kleiser uscito nel 1980 e che, a dispetto di una pessima accoglienza da parte della critica, è diventato un vero e proprio cult, in special modo in Europa.

Il film - che andrà in onda questa sera su La7d alle 21.30 - ha avuto anche un forte impatto nella cultura. Come spiega Vanity Fair, Laguna blu ha addirittura aiutato gli zoologi a "scoprire" una nuova specie di iguana, la Brachylophus Vitiens. Questo è avvenuto perché durante la visione del film, John Gibbons notò la speciale iguana in alcune scene di Laguna blu e organizzò una vera e propria spedizione per poterla poi studiare da vicino. Ma nonostante questo valore aggiunto alla scienza, Laguna blu ha anche dovuto affrontare non pochi problemi e ostacoli.

Laguna blu, la trama

Emmeline e Richard sono due bambini in viaggio su una nave, che non possono avere idea di quello che li aspetta. Infatti il veliero Northumberland sul quale stavano viaggiano naufraga nel bel mezzo dell'oceano. Alla strage, Emmeline e Richard riescono a sopravvivere, arrivando sulle coste di un'isola apparentemente deserta in compagnia del cuoco della nave che li crescerà e insegnerà loro a vivere e sopravvivere sull'isola.

La morte dell'uomo, però, lascerà presto i due bambini a vivere da soli immersi nella natura. Gli anni passano e in attesa di venire soccorsi da qualche nave di passaggio i due crescono e scoprono i segreti dell'amore e del sesso.

Un film difficile da girare

La realizzazione di Laguna blu non fu tutta rosa e fiori. Le riprese stesse furono un vero e proprio incubo, tanto per gli attori quanto per il cast tecnico. L'isola che si vede nel film è la Turtle Island, nell'arcipelago delle Fiji. All'epoca si trattava di un'isola privata e dunque impossibile da visitare.

Per le riprese tutto il cast, sia quello artistico che quello tecnico, fu costretto a vivere in delle tende. Come viene riportato da Vanity Fair, l'attore Christopher Atkins dichiarò che sull'isola "non c'era nulla, né acqua potabile, né posti in cui vivere". Oggi l'isola è composta da quattordici spiagge e, a pagamento, può ospitare non più di quattordici coppie per volta.

In occasione del trentacinquesimo anniversario dell'uscita di Laguna blu il regista tornò sui luoghi della ripresa insieme al protagonista maschile, registrando anche un video dell'esperienza, mentre ricorda la lavorazione di un film tanto amato ma anche molto controverso.

Laguna blu: i problemi con il governo e le accuse di pornografia

Quando Laguna blu venne realizzato, la protagonista Brooke Shields aveva solo quattordici anni. Questo, naturalmente, pose al regista il "problema" delle scene di nudo. Per questo venne assunta una controfigura che veniva utilizzata per tutte le scene di nudità totale. Nelle altre scene, invece, il regista fu sempre molto attento a far sì che il seno dell'attrice fosse sempre coperto dai suoi lunghi capelli.

Nonostante questo, come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, Brooke Shields fu chiamata a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti d'America. L'attrice dovette confermare l'utilizzo di una controfigura per le scene di nudo e assicurare il fatto che il suo seno veniva sempre coperto, o dai capelli o dagli abiti. In effetti, l'attrice dichiarò: "Le scene di nudo non furono particolarmente difficili, semplicemente perché non ero io a farle".

Nonostante questo il film dovette andare incontro ad alcune polemiche, la più feroce della quale fu quella di essere un film sulla pornografia infantile. Randal Kleiser si difese sempre strenuamente da questo tipo di accuse, spiegando come avesse sempre evitato che la minorenne Brooke Shields si trovasse in scene o situazioni non adatte alla sua età. Inoltre Laguna blu fu accusato di veicolare la romanticizzazione dell'incesto. Non è chiaro, infatti, se i due personaggi del film siano legati da un rapporto di parentela fraterno o se fossero semplicemente cresciuti insieme senza alcun legame di sangue.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?