Dal "cagna" di Icardi alle avance alla Milo: i gossip più hot del 2021

Sì, il Covid ha dominato l'informazione nazionale anche in questo 2021. Ma a intrattenere i lettori c'è stato anche il gossip. Perché in fondo c'è ancora voglia di evadere e pensare a cose leggere e divertenti. E i personaggi famosi di gossip, soprattutto piccanti, ne hanno regalato in abbondanza in questi ultimi dodici mesi.

Impossibile non ricordare il commento di Elettra Lamborghini alla partecipazione di Rosalinda Cannavò al Grande fratello vip. La cantante non ha mai fatto mistero di essere bisex e nonostante il matrimonio con il dj belga Afrojack, la Lamborghini non nascose il suo interesse nei confronti dell'attrice siciliana. Rispondendo alle domande curiose dei suoi follower su Instagram l'ereditiera confessò: " Rosalinda me la farei ". Senza peli sulla lingua.

Che dire di quando Sandra Milo, 87 anni, sbottò sui social network denunciando l'assalto di baldi giovani pronti a corteggiarla e sedurla. La popolare attrice confessò di avere ricevuto decine di proposte da giovani uomini sui social, alcuni dei quali le avrebbero addirittura inviato foto oscene dei loro genitali. Lei, presa dallo sconforto, disse basta pubblicamente: " Comunicazione ufficiale per chiunque mi scriva con l'intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte. Non solo non solo solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! ". Come rosicano le giovani influencer.

Memorabile lo scivolone social di Mauro Icardi che, lo scorso febbraio, dette della "cagna" alla sua Wanda Nara. Il calciatore pubblicò uno scatto su Instagram in cui lui e la moglie erano in compagnia del loro cane e definì la bella argentina "perra" ovvero "cagna". Il commento scatenò la reazione ironica dei suoi follower, ma anche la replica seccata della Nara, che sotto al post tuonò: " Come sei divertente ". Tanto divertente che gli amministratori di Instagram decisero di rimuovere il post perché offensivo " in materia di molestie e bullismo ". Severi, ma giusti.

Il siparietto televisivo più piccante del 2021 se lo aggiudicano invece Arisa e Rudy Zerbi. Nella finale di Amici dello scorso maggio la coppia si concesse un tuca tuca che finì nel peggiore dei modi. Arisa e Zerbi si erano stuzzicati con battutine e allusioni per tutta la stagione del talent e nella serata conclusiva tra i due ci fu un contatto al limite della censura. " Prima mentre facevamo le prove ho messo la mano dove non dovevo e.... ", rivelò la cantante, rifiutandosi di ballare con Zerbi al centro dello studio. Per danzare ha preferito Ballando con le stelle.

Dalla lista dei gossip più piccanti non può rimanere fuori Amedeo Goria che, nel raccontare la sua storia d'amore con la modella Vera Miales (sì, quella della gravidanza psicotica), rivelò di essere ancora molto attivo sotto le lenzuola: " Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno ". L'età non ha intaccato la sua virilità, aveva assicurato Goria nell'intervista. Fortunato lui, dirà qualcuno.

La dipendenza dal sesso ha fatto invece finire in rehab Junior Cally, il discusso rapper che nel 2020 calcò il palco del teatro Ariston. Per lui andare a letto con una donna diversa ogni giorno era diventata " una malattia incontrollabile, irrefrenabile da curare ". Una dipendenza raccontata nel suo singolo Monet, dove Junior Cally fa sesso anche con mogli di politici e calciatori. Verità o finzione?