Lato B da urlo per Aurora Ramazzotti

Il rapporto tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è molto stretto, amichevole. Tra le due c'è un grandissimo feeling, frutto anche della giovane età della showgirl svizzera quando ha avuto la sua prima figlia, frutto dell'amore con Eros Ramazzotti. Oggi che Aurora è una giovane donna indipendente, ama trascorrere del tempo insieme a sua madre e nell'ultimo weekend le due si sono concesse un po' di relax in Liguria, nella località di Varigotti tanto amata dalla Hunziker. Con Michelle c'erano il marito Tomaso Trussardi e le loro due figlie mentre con Aurora c'era l'inseparabile fidanzato Goffredo Cerza.

Dopo una giornata di sole sulla spiaggia, l'allegra comitiva ha deciso di trascorrere qualche ora in barca a vela lungo le coste liguri. Michelle Hunziker, ovunque si trovi, trova sempre il modo di pubblicizzare la sua linea di prodotti cosmetici e così, anche in alto mare, ha deciso di registrare alcuni video per spiegare i benefici della linea di bellezza. Alle sue spalle si trovava Aurora Ramazzotti che, in un momento di goliardia, ha deciso di fare uno scherzo a sua madre, incastrando letteralmente uno dei flaconcini tra le natiche. Grande ilarità da parte di Michelle Hunziker per quel gesto divertente di sua figlia, che anche grazie ai costanti ed estenuanti allenamenti è riuscita a costruire un fisico invidiabile. Se, infatti, la showgirl svizzera negli ultimi mesi ha creato una fitness class virtuale per gli allenamenti, la cosiddetta "iron ciapet", Aurora Ramazzotti non è da meno. La giovane ragazza, ora protagonista del nuovo programma Ogni Mattina in onda su TV8 con la conduzione di Adriana Volpe e Alessio Viola, è un'amante del running. Si allena quotidianamente a ritmi elevati, una passione recente quella della giovane Ramazzotti, che da circa un anno ha deciso di seguire uno stile di vita sano, forse influenzata dal suo compagno, che ha un canale di training sui social.

"Sta su da solo", ha scritto con ironia Michelle Hunziker nella storia in cui si vede Aurora tenere il flaconcino con lato B. Un'esercizio di simpatia ma anche di forza, con il quale la Ramazzotti ha dimostrato di avere un fondoschiena da applausi, che ha fatto incetta di complimenti anche sul web. Tante le risate tra le due prima che la figlia della Hunziker lasciasse sua madre e le sue sorelle per fare rientro in città, dove suo padre Eros la aspettava per festeggiare il compleanno del nonno.