"Il lato spietato del re": Carlo mette nei guai Harry e Meghan

Togliere i titoli nobiliari potrebbe non essere più un’eccezione nelle famiglie reali. Dopo lo scandalo alla corte di Danimarca, causato dalla decisione della regina Margrethe di declassare alcuni dei suoi nipoti, anche re Carlo III potrebbe scegliere una via simile nei confronti di Harry e Meghan. Certo, i due casi sono diversi, ma ci fanno capire che nessun nobile, neppure di altissimo rango, può dirsi “al sicuro”. Nel caso della Corona inglese il sovrano sarebbe stanco dei continui attacchi del figlio e della nuora. I Sussex, consapevoli del rischio, starebbero cercando di non mettere ulteriormente alla prova la pazienza di Buckingham Palace. Ma potrebbe essere troppo tardi.

“Il lato spietato” di Carlo

Harry e Meghan avrebbero tirato troppo la corda e re Carlo III non sarebbe disposto a sopportare oltre. Ne è sicura l’esperta Katie Nicholl, che a Gb News, citato dal Mirror, ha dichiarato: “Sappiamo dalle iniziative prese in passato da Harry e Meghan, per esempio [l’intervista] a Oprah, che [la coppia] non teme di essere critica nei confronti dell’istituzione [monarchica], che ci sono dei colpi bassi. Ma [in base a ciò che] sento dalle mie fonti…potremmo prepararci a vedere il lato spietato del re…Carlo non si tirerà indietro, lasciando che la famiglia o l’istituzione, la reputazione della Corona, che è tutto per lui, venga intaccata, o addirittura distrutta e di certo non dai membri della royal family”.

Il Re potrebbe non avere la stessa pazienza dimostrata dalla regina Elisabetta nei confronti di Harry e Meghan. Katie Nicholl ha spiegato meglio cosa intende con l’espressione “lato spietato del sovrano”. L’immagine di Carlo III è quella di un di solito uomo tranquillo, misurato, tollerante (è vero, ha preso la pazienza nei giorni immediatamente successivi alla morte della madre, avrebbe dovuto dominarsi meglio, ma in quei casi lo stress è a livelli altissimi). “Spietato” , almeno in apparenza, sarebbe un termine che non gli si addice. L’esperta ha fatto notare: “Non è una coincidenza il fatto che non abbiamo visto alcun titolo conferito ad Archie e a Lilibet. Ritengo che l’intera questione dei titoli sia oggetto di discussione. Quella fiducia, quel rispetto devono essere guadagnati. Non penso che otterranno quei titoli se [continueranno] a infangare l’istituzione”.

I titoli di Harry e Meghan? “Un punto interrogativo”

Ora che Carlo è diventato re, anche i figli di Harry e Meghan hanno diritto al titolo di principi. Ma il sovrano non si è ancora espresso in merito e non sembra avere alcuna fretta di farlo. Infatti Sua Maestà potrebbe decidere di non concedere i tanto ambiti titoli ai nipoti e di revocare quelli conferiti ai Sussex. Katie Nicholl ha dichiarato: “Penso possa esserci un punto interrogativo sul futuro dei titoli di Harry e Meghan, se [continueranno] deliberatamente a macchiare la reputazione della monarchia”.

In questo modo la Corona passerebbe alle vie di fatto. Non più note ufficiali, o silenzi, ma un colpo durissimo inferto nel punto più debole. I titoli diventerebbero un’arma nelle mani di re Carlo III, perché è anche grazie a questi e al fascino che esercitano sul pubblico, se Harry e Meghan sono richiesti e pagati da piattaforme come Spotify o Netflix, se sono sotto le luci della ribalta e se riusciranno a costruirsi una carriera solida negli Stati Uniti. Per questo la coppia ribelle starebbe correndo ai ripari: il principe vorrebbe modificare la sua autobiografia, smorzando i toni nei confronti della royal family, in particolare, sembra, verso il padre e la Regina consorte Camilla.

I duchi vorrebbero anche intervenire sul documentario Netflix su cui avrebbero lavorato negli ultimi due anni. Ufficialmente il colosso streaming ha sospeso il programma perché già impegnato a respingere le durissime critiche di fan e personaggi come John Major e Judi Dench alla controversa serie “The Crown”. Tuttavia non è da escludere che, approfittando di questa pausa forzata, Harry e Meghan riescano a rendere innocuo il loro documentario. A questo punto, però, arriva il dubbio: i Sussex con il loro titolo, ma in versione più angelica e diplomatica, sarebbero ancora interessanti per le grandi emittenti e il pubblico mondiale?