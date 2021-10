L'attacco di Adriana Volpe: "Bruganelli e Magalli? Sono della stessa pasta"

Non c'è pace, non c'è tregua tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L'armistizio tra le due opinioniste, che sembrava essere stato sancito nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello vip, non ha retto molto. A riaccendere la polemica è l'ex conduttrice de I fatti vostri, che è tornata ad attaccare la Bruganelli per la foto insieme a Magalli.

Nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi Adriana Volpe ha messo da parte la diplomazia mostrata nell'ultima puntata del reality di Canale Cinque, scagliandosi contro la moglie di Paolo Bonolis. La conduttrice non ha digerito la provocazione della Bruganelli che, negli scorsi giorni, si era fotografata in compagnia di Giancarlo Magalli, che da anni è in battaglia proprio contro la Volpe. Il selfie condiviso dall'opinionista sulla sua pagina Instagram aveva scatenato un vero e proprio putiferio sul web. Adriana Volpe aveva accusato la collega di mancanza di rispetto. La Bruganelli aveva lanciato il sasso e poi nascosto la mano, dicendo che la foto era nata per pura casualità. Ma a mettere la parola fine alla vicenda ci aveva pensato Magalli che, ospite a Verissimo, aveva confessato che il selfie era nato proprio con l'intento di provocare una reazione nella Volpe.

Così, a distanza di pochi giorni dall'ammissione del conduttore, Adriana Volpe è tornata a parlare. Lo ha fatto attraverso le pagine della rivista Oggi, dove si è duramente scagliata contro Sonia Bruganelli: " Lei e Magalli? Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano ". La Volpe ha fatto capire chiaramente di non gradire le provocazioni, soprattutto quando di mezzo ci sono denunce e cause in tribunale e il nome di Giancarlo Magalli: " Non so nemmeno io se Sonia ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito. Tutto poi le è sfuggito di mano, ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio ".

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno infatti un contenzioso aperto da anni. Sin dai tempi in cui, insieme, conducevano I fatti vostri su Rai Due. Lo scorso febbraio il presentatore è stato addirittura rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti della collega.