"Provocazione", "Ci guadagna". Volano stracci tra Magalli e la Bruganelli

Il selfie che Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli si sono fatti, facendo infuriare Adriana Volpe, non smette di far discutere. Nelle scorse ore la miccia della polemica tra i tre personaggi si è riaccesa dopo le dichiarazioni del conduttore sulle reali intenzioni dietro a quello scatto: " È stata una provocazione a Adriana e lo sapevamo ".

Una settimana fa la pubblicazione della foto, che immortalava guancia a guancia Magalli e la Bruganelli, ha fatto scoppiare una vera e propria bomba sul web. Adriana Volpe non ha gradito l'ostentazione della loro amicizia visti i trascorsi tra la conduttrice e il presentatore all'epoca de I fatti vostri. La scelta della moglie di Paolo Bonolis, di condividere sulla sua pagina Instagram il selfie, è stata giudicata dalla Volpe una vera e propria provocazione. Soprattutto alla luce del fatto che tra le due donne - entrambe opinioniste del Grande fratello vip - non correrebbe buon sangue.

La situazione è così degenerata. Adriana Volpe si è infuriata sul web: " Dio li fa poi li accoppia... all'ultimo momento. Tanto bellini ". Sonia Bruganelli ha negato: " Mi dispiace che se la sia presa ma assicuro che non l'abbiamo nemmeno nominata ". Ma Giancarlo Magalli ha vuotato il sacco nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, in onda domenica 3 ottobre su Canale 5. A Silvia Toffanin il presentatore ha chiarito come sono andate le cose: " Era una foto fatta con un'amica. Sonia l'ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare ". Il conduttore ha preso le distanze dalla Bruganelli, scaricando la colpa su di lei e parlando chiaramente di provocazione: " L'intento era chiaro: che Adriana la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente ". Magalli però non si è astenuto dal lanciare l'ennesima frecciata alla Volpe: " Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe. Io lo so fare e qualcun'altro no ".