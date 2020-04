Laura Chiatti nuda nella vasca da bagno

Laura Chiatti ha deciso di spezzare la noia della quarantena da coronavirus pubblicando uno scatto privato e sensualissimo, che la ritrae in atteggiamenti intimi. L'attrice è nuda mentre stringe tra le mani il doccino della vasca da bagno: lo sguardo appare intenso ed è rivolto all'autore dello scatto, ovvero il marito e attore Marco Bocci. La ripresa è strategica, perché le nudità non vengono svelate completamente, ma l'effetto sfocatura permette la pubblicazione dell'immagine, che risulta sexy ma non volgare.

Bellissima come sempre, l'attrice ha voluto interrompere la sequenza fotografica dedicata alla reclusione casalinga, caratterizzata da immagini di cucina, allenamento sportivo e compiti con i figli. Tra una felpa, una tuta e una pettinatura arruffata, Laura aveva abituato i suoi follower a un collage di foto più rilassate e dal mood casalingo. La voglia di sovvertire la routine imposta l'ha spinta a pubblicare un'immagine più sensuale ma affascinante.

Lo scatto ha subito fatto il giro della rete, facendo il pieno di complimenti ed elogi, compreso quello dello stesso marito. Sin dall'inizio della quarantena, Laura ha messo in campo un atteggiamento positivo e propositivo per contrastare la sensazione di clausura imposta dalla reclusione obbligatoria, uno stile allegro e rilassato. L'attrice ha rallegrato le giornate dei suoi follower cimentandosi con padelle e fornelli, ottenendo anche risultati abbastanza buoni, quindi con videochat, pettinature originali e look casalinghi ma molto colorati.

Il tutto condito con frasi e parole di incoraggiamento che i suoi fan hanno particolarmente apprezzato, per rendere meno nevrotica la vita tra le mura di casa e le lunghe ore di inattività. Nelle foto di Instagram non potevano certo mancare i piccoli di casa, Enea e Pablo, che Chiatti spesso immortala mostrandoli impegnati nelle loro classiche incombenze da bambini, tra un gioco e un compito di scuola. L'immagine sexy giunge all'improvviso dopo quasi due mesi di scatti di famiglia e teneri, forse per ricordare a tutti che dietro a quella figura rassicurante di madre e moglie si nasconde anche una donna seducente e bellissima. Un'attrice talentuosa che però non ama cedere alle volgarità e preferisce un atteggiamento sempre elegante, mai scontato e banale.