"Possiamo attraccare?". Il servizio del Tg1 dal motoscafo fa impazzire il web

Il festival di Sanremo non è solo una kermesse canora. È il principale evento sociale e culturale italiano, che da 72 anni, per un'intera settimana, catalizza l'attenzione del pubblico. Da quando si sono diffusi i social network, inoltre, sono tantissimi i giovani che seguono la manifestazione canora che, per il terzo anno consecutivo, è stata affidata ad Amadeus. Ed è con il linguaggio dei social che viene fatto il racconto della kermesse, che vengono scovate le curiosità e le stranezze. Ed è forse per adeguarsi a questa nuova narrazione che il telegiornale di Rai1, il più seguito e istituzionale del Paese, ha deciso di svoltare in maniera decisa, scegliendo di rivolgersi alla platea di giovanissimi con i suoi servizi scanzonati dedicati al festival di Sanremo.

Il risultato, finora, sta premiando la scelta del Tg1. I social sembrano apprezzare le incursioni goliardiche dei giornalisti nei luoghi chiave del festival di Sanremo. Incursioni che vengono mostrate sia durante l'edizione delle 13.30 che durante quella delle 20. Un esempio lampante della nuova linea adottata dal telegiornale di Rai1 per raccontare il festival di Sanremo è racchiusa nel servizio effettuato da Leonardo Martelli, con l'intento di mostrare da vicino al pubblico a casa la nave Costa Toscana, il gigante del mare ormeggiato a 1 km dalla costa sanremese, dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi gestiscono il secondo palco della kermesse.

Martelli è a bordo di un motoscafo che viaggia deciso in direzione della nave in un tentativo di abbordaggio, per poi salire a bordo. " Andiamo più veloci... Dai, dai! Possiamo attraccare qua, avete avvertito? Come no? L'autorizzazione... Dovrebbe esserci l'autorizzazione ", dice il giornalista al microfono, rivolto al conducente, in equilibrio precario sul mezzo.

Nessuno sbarco stile pirata per Martelli, a cui ha tenuto il gioco anche la conduttrice in studio: " Vedremo se questa sera Leonardo riuscirai a salire a bordo della nave ". Un siparietto senz'altro inedito per il telegiornale di Rai1, che però sembra essere stato apprezzato dal pubblico giovane. " Un po' ho sperato, un po' ho avuto paura che il giornalista cascasse dalla barca ", scrive qualcuno immaginando uno scenario diverso. " Come non si può amare tutto ciò? ", scrive un altro.

Certo, non mancano le critiche a questo modo scanzonato di fare giornalismo sulla prima rete Rai ma, nel complesso, il Tg1 più sbottonato sembra piacere al pubblico di Sanremo. E in questa settimana è quello che conta.