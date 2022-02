Al via il festival di Sanremo, Achille Lauro si battezza da solo

Articolo in aggiornamento

Al via la 72esima edizione del festival di Sanremo, la terza con la guida di Amadeus. Sul palco con lui Ornella Muti. Prima serata ricca di emozioni e di colpi di scena per una kermesse che cerca di ritrovare la normalità persa con la pandemia. Protocolli Covid serratissimi per il Festival, che quest'anno introduce la novità della nave da crociera in rada davanti alla costa, dove la mattatrice Orietta Berti intratterrà gli ospiti insieme a Fabio Rovazzi in costante collegamento con il palco principale. È il Sanremo del ritorno del pubblico in studio dopo un anno di assenza.

Dopo le polemiche sulle posizioni di Ornella Muti sulla legalizzazione delle droghe leggere, Amadeus al Tg1 prima del via ha commentato la presenza della sua prima co-conduttrice: " Una meravigliosa attrice, una donna fantastica: per me è un grande onore iniziare il Festival di Sanremo con Ornella Muti ".

Torso nudo per Achille Lauro sul palco dell'Ariston

Pronti via, Amadeus non perde tempo e subito dopo i ringraziamenti per lo staff lancia il primo cantante in gara. Achille Lauro torna a stupire il teatro Ariston di Sanremo presentandosi sul palco a petto nudo, con i tatuaggi in vista. Pantaloni in lattex nero, al termine della canzone, su sottofondo del coro gospel che intona "alleluia", Achille Lauro ha messo in scena un autobattesimo facendosi cadere dell'acqua da una grande conchiglia sul volto. Ed è polemica.