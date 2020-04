Leonardo DiCaprio, donazione record per il coronavirus

Leonardo DiCaprio in prima linea contro il coronavirus e la conseguente crisi economica, grazie alla creazione dell'America's Food Fund, un fondo nato con il supporto di Apple e Ford Foundation in favore di chi sta lottando contro la recente crisi alimentare. La raccolta fondi partita dall'attore ha già raccolto la cifra considerevole di 12 milioni di dollari: un numero molto importante, che verrà ridistribuito in favore delle comunità che stanno combattendo contro il coronavirus. In particolare tutte quelle famiglie che sopravvivono con un reddito molto basso, oppure per chi ha perso il lavoro, gli anziani e i minori che si affidano al pasto scolastico per nutrirsi giornalmente.

Un progetto molto importante la cui portata non va sottovalutata, nato da un'idea dello stesso DiCaprio con il supporto di Laurene Powell Jobs e che potrà avanzare anche grazie al lavoro di World Central Kitchen e Feeding America. Le due associazioni da sempre sono impegnate nel dare conforto alimentare alle categorie più fragili e bisognose. Come sostiene lo stesso attore attraverso la sua pagina Instagram, tutti i soldi raccolti verranno interamente devoluti alle due associazioni, che si occuperanno fisicamente della distribuzione dei pasti e del sostegno economico.

Un momento decisamente delicato dal punto di vista sociale ed economico, ma che è riuscito a scuotere gli animi di moltissime persone e potrà fare la differenza nella vita di chi vive una condizione di forte indigenza. Molti i vip accorsi in supporto del giovane, come Oprah Winfrey, che si è prestata subito a veicolare l'iniziativa donando personalmente la cifra di un milione di dollari, un gesto molto apprezzato da Leonardo che ha voluto condividere il tutto attraverso i social network.

