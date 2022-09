A Venezia vince il documentario sulle morti da overdose: stravolti i pronostici

Articolo in aggiornamento

Serata finale alla Mostra del cinema di Venezia, durante la quale la giuria assegna i suoi premi. Il Leone d'oro è stato assegnato al film All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras, unico documentario in concorso. Il Leone d'argento per la migliore regia della Mostra del cinema di Venezia 2022 è stato conferito a Luca Guadagnino per il film Bones and all. Il Leone del futuro è stato assegnato a Saint Omer di Alice Diop, regista senegalese, che racconta un processo per infanticidio in Francia. Il premio per la migliore attrice della sezione Orizzonti è andato a Vera Gemma, figlia d'arte di Giuliano, per il film biografico Vera di di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Ancora per la sezione Orizzonti, la giuria presieduta da Isabelle Coixet e composta da Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama e Edouard Waintrop, ha premiato come miglior film l'iraniano Jang-e Jahani Sevom (World War III) di Houman Seyedi Iran, il cui protagonista Mohsen Tanabandeh, si è aggiudicato anche il premio Orizzonti per il migliore attore.