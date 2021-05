L'Espresso attacca Fedez: ecco di cosa non può parlare

" Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, per i suoi affari ha accettato volentieri la censura ". A rivelarlo è l'Espresso che, in un'inchiesta esclusiva, mostra l'altra faccia del rapper portando alla luce il legame tra Fedez e alcuni gruppi finanziari con documenti e prove esclusivi.



Altro che libertà di espressione. Fedez, secondo quanto riporta il settimanale, non può " rilasciare dichiarazioni inerenti al settore bancario e assicurativo che cagionino un danno alla società ". A imporgli il bavaglio sarebbe il gruppo Be (proprietario dell'immagine di Fedez), azionisti e finanziatori in Doom, società amministrata dalla madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi. Un accordo che nel solo anno in corso (2021) potrebbe fruttare a Fedez ben 15 milioni di euro e che vedrebbe coinvolti anche gli artisti "reclutati" dal rapper e impegnati, tra social network e live musicali per le banche, nel sistema Doom per poi ingaggiarli nella sua casa discografica.





Unche in soli otto mesi avrebbe già fatto incassare a Fedez e gruppo Be ben 8 milioni di euro di cui un milione arrivato da Mastercard e che dovrebbero raddoppiare quest'anno grazie a clienti come Banca Intesa, Unicredit, Credit Agricolé, Foodspring (prodotti per diete), il più volte citato Layla (smalto) ed Hellobody (cura pelle e capelli). Il contratto avrebbe due scadenze intermedie, 2025 e 2027, nelle quali la Be può decidere di svincolarsi dall'accordo, oppure rilevare le quote di Fedez e della sua famiglia. Un'alleanza che potrebbe saltare, però, in qualsiasi momento per la clausola che impone l'autocensura al rapper. La prova di questo cavillo - che impone a Fedez di non criticaree assicurazioni per non mettere a rischio l'impero di famiglia - è contenuta nel verbale del consiglio di amministrazione di Be del 7 febbraio 2020 di cui l'Espresso è entrato in possesso.