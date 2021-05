Fedez grida alla censura, ma non è andata così

Da sabato pomeriggio una delle parole maggiormente pronunciate sul web ma anche nei discorsi da bar (finalmente riaperti ma solo en plein air) è: censura. La presunta vittima di una presunta scure censoria sarebbe la metà della coppia imperiale dei social network italiana, Fedez dei Ferragnez. Lui e sua moglie gestiscono insieme un impero di oltre 30 milioni di follower sparsi in tutto il mondo grazie alla popolarità di Chiara, acquisita grazie a campagne pubblicitarie massive. Una popolarità tale che ha portato la polemica con la Rai a varcare i confini nazionali, finendo niente meno che sulla BBC, che titola: " Il rapper italiano Fedez accusa la tv di Stato di un tentativo di censura ". Eppure non è così, anzi. La Rai sul testo di Fedez ha esercitato un suo diritto ma anche un suo obbligo.

È Massimo Donelli, giornalista esperto di comunicazione, ex direttore di rete a Mediaset e docente universitario, a spiegare perché le accuse mosse contro la Rai non sono fondate. In un suo articolo per il Giorno, Donelli spiega che Ilaria Capitani, durante la telefonata intercorsa con Fedez, " non solo ha esercitato un diritto, ma ha addirittura risposto a un obbligo previsto dalla legge 6 agosto 1990 numero 223 ". Si tratta della cosiddetta legge Mammì, nata ufficialmente a disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. In base a questa legge, " il direttore di rete è la persona delegata 'al controllo della trasmissione' e risponde penalmente di ciò che va in onda ". Anche se il Concertone del Primo maggio non è stato di fatto organizzato dalla Rai, la tivvù pubblica si presta alla sua trasmissione e, pertanto, il direttore della rete che lo ospita è responsabile della divulgazione televisiva sull'emesso.

Ma l'ex direttore di rete, facendo ricorso alla sua esperienza sul campo in quel settore, puntualizza anche un altro aspetto: " Non sappiamo quando sia stata registrata la telefonata censurata da Fedez. Ma, posto che è del tutto normale definire la linea editoriale di una rete e controllare che venga rispettata, forse, diciamo così, bisognava pensarci prima, ben sapendo che Fedez è abituato a cavalcare le praterie dei social network dove tutti, tranne Donald Trump, sono liberi di dire la qualunque ".