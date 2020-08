L'estate incorona la nuova coppia formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta

La separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha catalizzato l'attenzione degli amanti del gossip in questa estate pandemica, durante la quale la cronaca rosa ha lasciato (giustamente) spazio alle notizie sul Covid. Eppure il presunto triangolo, che ha visto per qualche settimana coinvolta anche Alessia Marcuzzi, è riuscito a distogliere e distrarre un po' gli italiani. In questo scenario così complesso era difficile che altre storie di gossip riuscissero a trovare il giusto spazio, e infatti la rottura tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è passata quasi in sordina. Solo un anno fa i due occupavano paginate intere di cronaca rosa sui settimanali e i siti dedicati con la loro storia d'amore, nata come un flirt e poi evoluta in qualcosa di più concreto, che non ha però resistito a lungo dopo la quarantena. I due hanno preso strade diverse e pare che la giornalista sportiva abbia già trovato qualcuno che le fa battere forte il cuore, un altro campione dall'animo ribelle.

Sul settimanale Chi in edicola da domani conferma le voci che da settimane rimbalzano tra Milano e Porto Cervo circa una possibile relazione in corso tra Diletta Leotta e. La giornalista e il calciatore del Milan si sono conosciuti qualche settimana dopo la fine del lockdown, perchè entrambi testimonial di un'azienda sportiva. Proprio durante quel primo incontro sarebbe scoccata la scintilla tra loro e infatti dopo pochi giorni i due sono stati fotografati insieme a cena in un locale di Milano . Ufficialmente, Diletta Leotta in quel periodo era ancora legata a Daniele Scardina ma è probabile che tra i due ci fosse già aria di crisi. Da quel momento della coppia si è persa ogni traccia, non sono mai più stati avvistati assieme. Qualche settimana fa, poi, Diletta Leotta è sbarcata nella mondanissima Costa Smeralda con qualche amica e il fratello Mirko, mentre Daniele Toretto sfrecciava in barca nelle acque di Ibiza.

A pochi giorni di distanza è arrivato in Sardegna anche Zlatan Ibrahimovic, che si è accasato a bordo di un super yacht nelle acque cristalline antistanti la Costa Smeralda. Nessun contatto apparente tra i due, ma il settimanale Chi ha rivelato che il calciatore avrebbe confidato a un suo fidatissimo amico di provare qualcosa per la bella giornalisra sportiva, un sentimento che andrebbe oltre l'amicizia. Non ci sarebbe nulla di male se lo svedese non fosse sposato da tantissimi anni, anche se di sua moglie in Sardegna pare non ci sia traccia. Tuttavia, una sera i due sarebbero stati a cena in uno dei più noti ristoranti di Porto Cervo e non ci sono foto a testimonianza del fatto perché, previa telefonata dello staff del calciatore, Ibrahimovic e la Leotta hanno cenato, con alcuni amici, in un privé presidiato dalle guardie del corpo.

Non esistono foto in Sardegna che ritraggono insieme Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic ma in queste ore il campione svedese sta trattando con il Milan la sua permanenza in rossonero e tutto potrebbe dipendere proprio dall'evoluzione della conoscenza tra il calciatore e la giornalista. Tutto questo mentre in Svezia si riporta che tra Ibra e sua moglie potrebbe esserci aria di crisi, visto che i due si mostrano insieme in occasioni sempre più sporadiche.