Diletta Leotta, dopo Scardina, si consola a cena con Zlatan Ibrahimovic

Lui, lei, l'altro e non poteva essere altrimenti nell'estate dei triangoli amorosi. Dopo quello composto da Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un altro trio sta infiammando il gossip nelle ultime ore. L'amore tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina sembra esser giunto al capolinea, ma a sorpresa ecco spuntare l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic al fianco della Leotta.

Il campione svedese è stato paparazzato dal settimanale Chi fuori da un noto locale milanese in compagnia della conduttrice sportiva di Dazn, alimentando rumor e pettegolezzi. Una coppia non proprio inedita, in realtà, visto che i due sono protagonisti insieme di uno spot pubblicitario che sta girando sul web da giorni. La complicità tra loro e le foto pubblicate sulla rivista - che li immortalano insieme all'uscita di un locale di Milano, prima e dopo la serata trascorsa insieme - stanno però scatenando nuovi gossip.

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, felici e sorridenti, come non si erano mai visti. Se a questo si aggiungono le indiscrezioni, sempre più insistenti, sulla fine della relazione con il pugile Daniele Scardina, ecco che inevitabilmente si scatena il pettegolezzo. Scardina è partito con gli amici più cari alla volta delle isole Baleari (Ibiza), lei è volata nella sua terra natale, in Sicilia, per trascorrere qualche giorno di vacanza vicina ai suoi genitori. Proprio qui, lo scorso anno e nello stesso periodo, l'inviata sportiva più desiderata d'Italia confermava la relazione con il pugile King Toretto. Oggi però sempre più lontano.

Prima di tornare dalla sua famiglia al sud, però Diletta Leotta si sarebbe "consolata" andando a cena con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le fotografie, pubblicate da Chi, sarebbero state scattate dopo l'incontro Milan - Parma e mostrano il campione e la Leotta prima e dopo la serata, alla quale hanno partecipato anche alcune amiche della conduttrice. Solo una serata di lavoro o dobbiamo aspettarci sviluppi?