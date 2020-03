"Lettera al re", la nuova serie tv fantasy arriva su Netflix

"Lettera al re" è la prossima serie tv fantasy targata Netflix: cavalieri alle prime armi, magie e profezie, ecco di cosa parlerà il nuovo titolo in arrivo a fine marzo.

Lettera al re, la trama

Basata sull’omonimo romanzo scritto dall'autrice olandese Tonke Dragt, la serie tv racconterà la missione di un giovane cavaliere ancora in fase di addestramento. Tiuri, protagonista di questa avventura, nonostante sia ancora un apprendista cavaliere, viene incaricato di un compito molto importante per le sorti di tutto il suo regno e non solo: consegnare una lettera al re.

In questa missione Tiuri avrà anche dei compagni che lo aiuteranno ad affrontare le numerose insidie, in special modo quelle messe in atto da un perfido principe. Come ogni buona avventura fantasy ci sono anche delle profezie. In particolare una annuncia l’ascesa di un eroe dotato di un potere a lui ancora sconosciuto, che riuscirà a contrastare il malvagio principe e salvare così il regno dalle tenebre.

La consegna della lettera è quindi parte di qualcosa di più grande. Non si tratta solo della conclusione del suo addestramento, ma del compimento della profezia e della salvezza del mondo dagli oscuri piani del malvagio principe.

Cast, produzione e uscita

Nel ruolo del giovane cavaliere Tiuri vedremo Amir Wilson, attore ancora alle prime parti che tuttavia ha già partecipato ad una serie tv di spicco uscita nei mesi scorsi (e sempre di genere fantasy), cioè His Dark Materials. Fanno inoltre parte del cast due nomi legati al Signore degli Anelli: David Wenham, che ebbe il ruolo di Faramir, e soprattutto Andy Serkis, cioè il famoso Gollum della saga cinematografica. Avrà una parte importante nella serie tv anche sua figlia Ruby, la quale, nei panni di Lavinia, farà squadra con Tiuri aiutandolo nella missione. Il cast viene poi completato da attori tutti molto giovani e ad inizio carriera, come Islam Bouakkaz e Nathanael Saleh, ma anche da altri che hanno già avuto ruoli in serie tv note, come per Thaddea Graham vista recentemente in The Race.

Lo showrunner di "Lettera al re" è Will Davies, già sceneggiatore del film d’animazione (nuovamente di genere fantasy) Dragon Trainer. La serie tv sarà composta da soli sei episodi e sarà targata quale prodotto originale Netflix, come la precedente The Witcher, cercando di raccontare una storia fantastica attraverso una chiave diversa rispetto alla serie con Henry Cavill. Infatti, "Lettera al re" sarà decisamente meno oscura e orientata ad un pubblico più giovane, come vuole il libro su cui si basa.

La prima stagione di "Lettera al re" sarà interamente disponibile su Netflix a partire dal prossimo 20 marzo, nell’attesa ecco il trailer.