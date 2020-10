La medium di Lady D a William: "Salva Harry, ecco cosa accadrà..."

Tante sono leggende, vere o inventate, sulla vita di Lady Diana. La Principessa Triste ad oggi è entrata nell’immaginario di tutti e, a distanza di anni dalla morte, la sua figura è entrata nel mito. Molte sono le parole, le indiscrezioni e i pettegolezzi che si leggono sul conto della moglie del Principe Carlo, tanto da alimentare voci sul suo conto. E ora a parlare è Simone Simmons. Lei per un lungo periodo, prima ancora che la giovane Lady divorziasse da Carlo, è stata l’amica e confidente di Diana. Ma non solo. Di professione era anche Medium e, secondo le chiacchiere di Palazzo, era l’unica donna che conosceva tutti i segreti della moglie del principe. Un legame molto forte, tra le due c’era un rapporto di estrema fiducia e ora, a distanza di anni, la Medium pubblica un libro dal titolo "Diana: the Last WordW, in cui Simone Simmons racconta dei suoi incontri con Lady D.

"Parlavo al telefono con lei per più di 14 ore al giorno – si legge nella biografia-. Durante i nostri incontri le avevo consigliato anche un rito di purificazione, mirato a eliminare oggetti negativi – racconta –. Chiunque abbia scavato nei giardini in cui Lady Diana viveva, sarà rimasto sorpreso di ciò che ha trovatoW". Secondo la Medium, la principessa si affidava ciecamente alle sue intuizioni, e con lei aveva un rapporto molto schietto e sincero. Tutti gli incontri si svolgevano nella parte ovest di Kensington Palace, in un luogo che Diana preferiva in maniera particolare. Le due donne si sono conosciute nel 1993 alla Hale Clinic di Londra. Fin dal primo incontro, come racconta la Simmons, aveva predetto che a "Lady Diana sarebbe successo qualcosa di terribile che avrebbe segnato la sua fine. Ma non è finita qui. Nel libro si legge che le visite avvenivano molto assiduamente, e Diana avrebbe confidato di essere in pena per i suoi figli. E poi, la Medium ancora oggi sarebbe a contatto con la Principessa e dall’aldilà le avrebbe rivelato di scrivere una lettera al Principe William.

"Diana vuole mettere in salvo Harry e spera che io, attraverso lei, possa comunicare con il futuro Re", afferma. Secondo le indiscrezioni, la Medium avrebbe scritto una lettera a William per cercare di salvare l’ex duca del Sussex da se stesso. "Diana mi ha fatto promettere di tenere d’occhio sia te che Harry per assicurarmi che entrambi possiate stare bene. Ma vi devo avvertire di un pericolo – reciterebbe la lettera-. Meghan isolerà Harry e alla fine potrebbe indurlo ad azioni radicali e auto-distruttive". E se le parole della Medium risultassero a verità, Lady Diana dall’aldilà avrebbe predetto la Megxit e gli attriti tra i due fratelli.