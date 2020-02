Levante e Diodato paparazzati insieme a Milano

I paparazzi hanno immortalato a Milano, all'esterno di un locale, Diodato e Levante. I due ormai ex fidanzati sono stati fotografati in compagnia del manager musicale Claudio Ongaro e dello speaker di Radio Deejay Federico Russo dopo aver condiviso il pranzo. A riportare la notizia è il settimanale Chi in edicola in questi giorni.

I due cantanti entrambi reduci dalle fatiche del settantesimo Festival di Sanremo che ha visto trionfare proprio Diodato con il brano "Fai rumore", hanno sempre dichiarato che, nonostante la fine della loro relazione sentimentale, i rapporti sono rimasti cordiali e sereni. A prova di ciò si notano negli scatti pubblicati i sorrisi ed il clima disteso tra i due.

La ex coppia era stata al centro dei riflettori durante la manifestazione canora sanremese a causa del testo della canzone di Diodato. Molti infatti avevano letto tra le righe dei versi dei riferimenti più o meno espliciti a Levante. A questo proposito Diodato si è limitato a dichiarare dopo una domanda diretta di Mara Venier: "Beh sì… è anche per lei".

Levante che al Festival di Sanremo ha presentato il brano "Tikibombom" classificandosi dodicesima ha inserito nel suo nuovo album un pezzo dal titolo "Antonio" dedicato proprio al suo ex. Sul fronte sentimentale, il settimanale riporta che Levante è ora legata ad un nuovo uomo di cui non si conosce al momento l'identità.