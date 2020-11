L'ex di Elisabetta Gregoraci sbotta: "Da lei solo bugie"

La partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sta facendo uscire vecchi scheletri dall'armadio. L'esposizione mediatica della showgirl calabrese, infatti, sta facendo riemergere vecchie storie, amori finiti male e fidanzati ancora rancorosi. Dopo le parole di Francesco Bettuzzi, l'ultimo compagno della Gregoraci, un altro ex è tornato alla ribalta a distanza di anni, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Questa volta a parlare è Mino Magli che con Elisabetta Gregoraci avrebbe vissuto una storia d'amore durata sei anni (tra il 2001 e il 2007). L'uomo ha affidato un lungo sfogo alle pagine del settimanale Oggi, scrivendo una lettera aperta nella quale si è rivolto direttamente alla showgirl per confessarle tutto ciò che per anni non è riuscito a dirle: " Lo faccio dopo lunghissimi anni perché mi sento tradito due volte ".

Magli avrebbe avuto una storia "segreta" con Elisabetta Gregoraci prima che lei si innamorasse di Flavio Briatore. Ed è proprio questo ad aver ferito maggiormente l'uomo: " Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta dichiaravi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia. Solo oggi, amareggiato, scopro di aver fatto parte di un popolato condominio. Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro ad un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina ".

Sulle pagine di Oggi Mino Magli non si è risparmiato raccontando di una storia, quella con Elisabetta, parallela a quella che stava nascendo con Flavio Briatore. Una storia (la loro) alla quale la Gregoraci non avrebbe voluto rinunciare: " Cercavi di convincermi ad accettare modalità di incontri segreti dicendomi che mi volevi accanto ma che non potevamo camminare per strada mano nella mano in un momento in cui la tua vita sta cambiando, crescevi professionalmente ".