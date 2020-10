Ora parla l'ex di Elisabetta Gregoraci: "La nostra storia? Segreta e con l'ombra di Briatore"

" La presenza dell'ex marito Flavio Briatore c'era e la condizionava ". A parlare è Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che in una lunga intervista a Chi ha confessato aspetti inediti della sua storia d'amore con la showgirl calabrese. Una relazione condizionata - dice - dalla presenza dell'ex marito della Gregoraci e che è poi terminata dopo tre anni di passione.

Francesco Bettuzzi, 45 anni imprenditore nel campo della cosmesi, ha parlato per la prima volta della sua relazione sentimentale con Elisabetta Gregoraci. In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, Bettuzzi ha ricordato gli anni trascorsi al fianco della showgirl, un periodo vissuto al riparo dai clamori e lontano dai riflettori: " Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci ".

In molti hanno pensato che fosse lui il fidanzato segreto di cui Elisabetta Gregoraci aveva parlato nella casa del Grande Fratello Vip alcuni giorni fa. Dopo il crescente feeling instauratosi tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli, Elisabetta ha svelato di avere "qualcuno" al di fuori della Casa, scatenado la reazione curiosa dei telespettatori. Ma quella con Bettuzzi è una storia ormai conclusasi e sulla quale, nonostante i tre anni insieme, è sempre aleggiato un velo di mistero.

In effetti della loro storia d'amore si sa ben poco. Conosciutisi per la prima volta a Montecarlo nel 2014, quanto lei era ancora la signora Briatore, i due avrebbero incominciato a frequentarsi nel 2017. Ma la loro storia è rimasta sempre in secondo piano. Sui social pochissime foto di loro e sulle riviste notizie centellinate con il contagocce. Una relazione sulla quale Elisabetta Gregoraci ha voluto mantenere il massimo riserbo, ma che con il tempo pare essersi incrinata anche per la presenza costante di Flavio Briatore. " Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione - ha raccontato Bettuzzi - e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati ".