Liam Hemsworth dice addio alla dieta vegana: "Pensavo di fare bene. Ho avuto un problema"

Un attore di fama mondiale ha deciso di dare una svolta alla sua vita, cambiando regime alimentare. Si tratta di Liam Hemsworth. Il sex symbol australiano nonché ex marito della popstar Miley Cyrus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cambiamento repentino delle sue abitudini alimentari, in un'intervista esclusiva concessa al magazine Men’s Health Australia. Che ha dedicato all'interprete la copertina dell'ultimo numero, di aprile 2020.

Incalzato dalle domande sulla sua vita privata dalla nota fonte, l'attore dagli occhi magnetici di Hunger Games ha voluto, in particolare, motivare il cambiamento della sua alimentazione, spiegando di aver accusato un problema di salute per via di una dieta vegana da lui seguita per anni. Nello specifico, Liam ha sofferto di calcoli renali, provocatigli un eccessivo accumulo nel suo organismo di ossalati. Dei sali che si formano - attraverso l'alimentazione - per via della combinazione di acido ossalico -presente in alcuni cibi, tra cui gli spinaci- con diversi minerali (ferro, magnesio e soprattutto il calcio).

“Facevo abuso di spinaci, latte e burro di mandorle ed altre proteine vegane -ha dichiarato al magazine australiano, Liam-. Pensavo di fare bene. Ma, dopo questo problema di salute mi sono dovuto fermare”.

A causa dell'insorgenza dei suoi calcoli renali, Hemsworth ha abbandonato il regime alimentare prettamente vegano, che aveva seguito meticolosamente per 4 anni e aveva condiviso con l'ex moglie Miley Cyrus. “I primi due anni di dieta vegana - ha aggiunto, nel corso della sua ultima intervista- sono stati incredibili. Mi sentivo più forte, più energico, andava tutto alla grande”.

E a conclusione dell'intervento, ha infine dispensato dei consigli generali: “Nonostante la mia esperienza, non mi sento di sconsigliare la dieta vegana. Se qualcosa vi fa stare bene continuate a farla senza problemi. Io mi sono dovuto fermare”.

Liam Hemsworth si riattiva su Instagram

L'attore australiano, Liam Hemsworth, è tornato ad avere un'alimentazione equilibrata e varia, dopo aver abbandonato il regime alimentare vegano.

E non solo. Perché, dopo la sua sofferta separazione dalla popstar Cyrus -il cui matrimonio con Hemsworth è durato dal dicembre 2018 all'agosto 2019- è tornato anche ad amare e allo stato attuale fa felicemente coppia con la modella Gabriella Brooks.