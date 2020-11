L'indiscrezione: "Andrea Iannone al Grande Fratello Vip"

La squalifica per doping a Andrea Iannone (confermata dal Tas a 4 anni) potrebbe aprire un nuovo scenario nella sua vita professionale. Persa la possibilità di tornare a gareggiare, il pilota sarebbe pronto a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip in veste di concorrente ufficiale. A dicembre, infatti, altri nove concorrenti entraranno per ravvivare il programma e consentire l'allungo del format fino a febbraio.

L'indiscrezione era iniziata a circolare questa estate alla vigilia dell'inizio del reality. Ma l'attesa della sentenza definitiva avrebbe convinto il campione di motociclismo a rimandare l'esordio televisivo. Con l'ultima sentenza emessa dai giudici però la sua carriera sportiva si è improvvisamente interrotta e ora torna a farsi concreta l'ipotesi di un suo ingresso nella Casa. Ad avvalorare l'indiscrezione, tornata a farsi prepotente nelle ultime ore, è il conduttore Alfonso Signorini.

Alla luce della notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip

Nel corso dell'ultima diretta social della rubrica Casa Chi Signorini si è lasciato sfuggire il suo desiderio: "". Troppo ghiotta la possibilità di averlo nel cast del programma per lasciarsela sfuggire. Alfonso Signorini aveva affermato che ilper Iannone era pronto già lo scorso settembre. Il campione, però, avrebbe rinunciato proprio perché in attesa del giudizio dopo l'accusa di doping a suo carico. Cachet a parte, l'ingresso di Andrea Iannone al GF Vip potrebbe scombinare gli equilibri creatisi all'interno della casa di Cinecittà ma soprattutto fare la gioia di qualche protagonista femminile.