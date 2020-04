Iannone stronca Belen e la De Lellis: "Difficile starmi accanto se non si è maturi"

E adesso parla Andrea Iannone: dopo essere finito al centro del gossip per la fine della relazione con Giulia De Lellis, poi ritornata tra le braccia dello storico ex fidanzato Andrea Damante, il motociclista fa chiarezza e lancia una sonora frecciata alle sue vecchie fiamme.

Prima la storia con Belen Rodriguez, che non appena ha chiuso la relazione con lui è ritornata dal marito Stefano De Martino, poi la liaison con la influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, hanno portato tutti a pensare che Iannone fosse una sorta di “uomo di passaggio”, colui che ti aiuta a capire gli errori del passato e a riportarti sui tuoi passi.

Lui, però, sembra non essere affatto d’accordo con il pensiero comune a tanti e, intervistato al settimanale Oggi, non ha potuto fare a meno di esprimersi sulle relazioni che lo hanno reso spesso e volentieri protagonista della cronaca rosa. Se fino a pochi anni fa era conosciuto solo nell’ambito del motociclismo, infatti, l’amore con Belen ha catalizzato su di lui l’attenzione dei media e, da quel momento, nessuno lo ha più perso di vista.

Così, proprio in merito alla fine della relazione con la showgirl argentina e con la De Lellis, Andrea Iannone non ha esitato a commentare cosa accaduto, pur non sbottonandosi eccessivamente e lasciando intendere che la rottura sia avvenuta per scelta delle sue due ex compagne.

“ Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Io sono fedele a me stesso. Non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quanto è accaduto – ha precisato lui tentando di mantenere riserbo sulla sua vita privata e su ciò che lo ha segnato - . Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe ”.

“ Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti – ha aggiunto lui - . Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così ”. Una sonora frecciata, dunque, Andrea Iannone non l’ha risparmiata e, tra le righe, sembra aver lasciato intendere che sia Belen che Giulia abbiano deciso di allontanarsi proprio quando lui poteva avere più bisogno di una spalla su cui fare affidamento.

Secondo indiscrezioni, infatti, la De Lellis avrebbe iniziato a raffreddarsi proprio dopo la squalifica di Iannone che, a riguardo, ha precisato: “ La squalifica? Io sono fiducioso nella giustizia. Io sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo… Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo un circuito. Il prima possibile ”.

Intanto, secondo i rumors, lo sportivo sembra aver già ritrovato il sorriso: sono tanti, infatti, ad essere convinti che Iannone abbia intrecciato una liaison con Cristina Buccino. negli ultimi periodi, dopo uno scambio di like, pare che lei abbia violato la quarantena e si sia recata a Lugano dove sta trascorrendo l'isolamento forzato insieme ad Andrea. Nessuno dei due, ad oggi, ha smentito o confermato i pettegolezzi.