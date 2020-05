"Volevano farla vergognare davanti a tutti". Il retroscena sull'addio di Meghan Markle

Dietro all’addio del principe Harry e di Meghan Markle alla vita di corte potrebbe nascondersi un piccolo giallo. Da mesi ci chiediamo quali siano i reali motivi del trasferimento dei Sussex oltreoceano e chi nella coppia abbia avuto l’idea di abbandonare Frogmore Cottage per gli Stati Uniti. In attesa di leggere “Finding Freedom”, la biografia che dovrebbe raccontare l’uscita di scena dei duchi dal loro punto di vista, abbiamo già delle prime indiscrezioni sulle cause della Megxit. Voci che, se mai venissero confermate, getterebbero nuove ombre sulla royal family, avvicinando sempre di più la vita di Meghan Markle alle trame intricate di un romanzo d’appendice.

Un amico della duchessa di Sussex avrebbe rivelato al Sunday Times un retroscena davvero inquietante. L’insider ha spiegato: “Meghan era convinta che a Palazzo fosse in atto una cospirazione contro di lei, per farla vergognare. Per questo ha chiesto subito di lasciare Kensington Palace. Credo si sia sentita un’estranea a corte fin dall’inizio della sua love story con il principe” e ha continuato: “Non era abituata a convivere con determinati atteggiamenti, così ha spinto per un cambiamento radicale”.

Avevamo già capito da molto che Meghan Markle non fosse riuscita ad adattarsi alla vita di corte, al gossip e alle regole del protocollo. Avevamo anche intuito che si sentisse esclusa dalla famiglia reale. Ricorderete di sicuro la frase pronunciata dalla duchessa durante la chiacchierata intervista per il documentario “Harry e Meghan. An African Journey”. In quell’occasione la Markle dichiarò: “Esisto, non vivo. Non sto troppo bene”. Un’affermazione disarmante, diretta, che non provava neppure a nascondeva il malessere evidente provato dalla moglie del principe Harry.

Per amor di verità in questa fase in cui non conosciamo bene le cause dell’addio dei Sussex dobbiamo cercare di tenere ben distanti le sensazioni dalla realtà, sottolineando la differenza tra “sentirsi” in un certo modo ed esserlo effettivamente. Questo non significa affatto che Meghan Markle stesse esagerando o addirittura fingendo. Al contrario. Se la duchessa ha provato determinati sentimenti relativamente a degli eventi, è possibile che tra lei e la royal family sia mancato un dialogo più costante e profondo. Insomma, Meghan e i Windsor non si sarebbero capiti davvero e la colpa di ciò potrebbe essere imputabile a entrambe le parti.

L’insider lancia un’accusa grave quando sostiene l’ipotesi della cospirazione per far “vergognare” la moglie del principe. Questo termine andrebbe approfondito, perché farebbe pensare a una specie di complotto di corte per isolare Meghan Markle. Qualcosa di premeditato e molto perfido. D’altra parte è vero che non tutti sono “tagliati” per ruoli ufficiali e protocolli reali. La duchessa di Sussex potrebbe non essere la persona giusta per gli impegni pubblici a cui la royal family è abituata da generazioni. Non ci sarebbe niente di male, né di strano. Forse siamo noi a interpretare nel modo sbagliato l’indole di Meghan. In lei vediamo l’attrice, immaginando di conseguenza che si trovi a suo agio nella parte della duchessa, continuamente sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Non è proprio così, forse. Un conto è recitare in un film secondo un copione già stabilito, un conto è vivere una vita sempre sotto i riflettori, finché la persona e il ruolo si fondono completamente. Secondo l’insider, Meghan Markle potrebbe aver sofferto anche per la mancanza dell’indipendenza economica. La moglie di Harry è abituata a lavorare e a vedere i profitti della sua professione. La fonte ha dichiarato: “Senza guadagnare un vero reddito è probabile che si sia sentita insoddisfatta e poi avrà avvertito la mancanza delle sue relazioni sociali”. Se diamo uno sguardo superficiale alla condizione di Meghan, un problema simile potrebbe sembrarci assurdo. Come è possibile lamentarsi dei privilegi? In realtà è più comune di quanto pensiamo.

Chi è abituato a contare solo su se stesso, a costruirsi un ruolo nel mondo giorno dopo giorno, potrebbe non accontentarsi facilmente, pretendere (ed è suo diritto) di partecipare attivamente ai suoi doveri, poiché in gioco c'è il desiderio di “essere presenti a se stessi”, vivere pienamente. Forse il principe Harry ha compreso il disagio della moglie. Un insider ha raccontato al Sun che il duca non sarebbe affatto contento di leggere sui giornali il termine Megxit, perché fa sembrare che l’addio a Buckingham Palace abbia una sola origine, Meghan Markle. Invece secondo la biografia “Finding Freedom”, in uscita il prossimo 11 agosto, sarebbe stato proprio il principe Harry a scegliere questa sorta di esilio.