"Linus - Festival del Fumetto" ad Ascoli Piceno

Non si scherza col fumetto. Non solo perché già un certo Umberto Eco, in Apocalittici e integrati, ne parlava con il dovuto rispetto più o meno sessant'anni fa, ma anche perché gli artisti che lo popolano, le storie che lo animano (e il prezzo che oggi sfoggiano le copertine) sono di oggettivo valore. Il fumetto da sempre diverte i più piccoli, ma è anche materia di culto in mano agli adulti.

Che si tratti di vera arte, lo dimostra il fatto che «Linus - Festival del Fumetto», alla prima edizione in scena ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre, è ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Editrice, regista cinematografica e produttrice discografica sempre attenta alle più svariate commistioni culturali, Sgarbi disegna con questo festival un programma che segue lo spirito della sua più celebre creazione: La Milanesiana. «Linus vuole essere un incrocio delle arti - spiega - e dunque un festival per nulla disciplinare. Si parlerà di letteratura di oggi e di ieri, ci saranno musica, cinema e teatro. Tutti mondi che entreranno, però, dalla porta del fumetto». Il progetto - vincitore dell'avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 del ministero della Cultura - prenderà il via il 29 settembre al Polo Culturale di Sant'Agostino (ore 18) di Ascoli Piceno con l'inaugurazione della mostra inedita «Tutti i Linus. 100 anni con Charles Schulz», curata dalla stessa Sgarbi con il critico Marcello Garofalo: tutte le 688 copertine della rivista Linus, nata nel 1965 («in un'epoca in cui - spiega Garofalo - la gioventù italiana amava confrontarsi con la realtà, e per farlo non si rivolgeva solo alla cultura accademica»), verranno mostrate al pubblico. Sotto la mitica coperta di Linus, simbolicamente il festival depone una serie di appuntamenti, come una serata dedicata a Diabolik, ospiti speciali i Manetti Bros. registi dell'omonimo film che verrà proiettato sempre il 29 al Nuovo Cineteatro (ore 21), le proiezioni dei cartoni dei Peanuts per i bambini il giorno 30 (ore 10) nella stessa location dove, alle ore 18, l'attore Toni Servillo sarà presente alla proiezione del film 5 è il numero perfetto tratto dal fumetto di Igort (attualmente direttore della rivista Linus).

Tra gli eventi in cartellone, lo spettacolo tra musica e disegno di Simone Cristicchi dal titolo Ho disegnato troppo (il 30, alle ore 21, Teatro Ventidio Basso), la proiezione (1 ottobre, ore 18, Nuovo Cineteatro) di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d'animazione di produzione franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull'omonimo romanzo di Dino Buzzati e, stesso giorno e location (ore 21), l'incontro tra lo scrittore Sandro Veronesi e il fumettista di culto Milo Manara.