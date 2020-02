"Live non è la d’Urso": Platinette contro Salvo Veneziano

Resa dei conti a “Live non la d’Urso” per due ex coinquilini del Gf Vip, Salvo Veneziano e Pasquale La Ricchia che hanno due conti in sospeso, il primo con Platinette, e il secondo con l’ex fidanzata Victoria Pennington, con cui aveva partecipato ad una vecchissima edizione del “Grande Fratello”.

Si inizia con Pasquale

Victoria, l’ex fidanzata di Pasquale, aveva rilasciato un’intervista su un noto settimanale, dicendo di essere sconvolta e lo accusava di averle rovinato la vita, di averla trattata come un oggetto e di essersi imposto con lei con urla ed improperie. Ma, cosa più grave, di essere anche stato violento tanto da essersi dovuta rivolgere alla polizia.

Ed è proprio Victoria a raccontarlo durante un’intervista in cui mostra anche la sua nuova vita, con un nuovo compagno e due gemellini. Ma Pasquale ha delle cose da dire in proposito e mostra un articolo del 2010 dello stesso giornale, in cui Victoria al contrario di quello che afferma oggi, chiedeva scusa a Pasquale e anzi ha quasi nostalgia del periodo in cui era insieme a lui.

La cosa suona strana soprattutto perché una persona trattata in maniera violenta di cose dovrebbe scusarsi? Si chiedono gli altri opinionisti presenti. Ma la d’Urso sostiene che non è il primo caso di una donna che ha subito violenza e poi è pronta a salvare il proprio compagno. In questa vicenda dice la sua anche Lory del Santo che racconta di un giovanissimo Pasquale che abitava in una camera in affitto e che litigava in maniera violenta con quella che era la sua fidanzata da poco tempo che si chiamava appunto Victoria.

Ma, testimonianze a parte, Pasquale tira fuori dei documenti che mostra: “ Victoria dice queste cose per problemi di soldi: avevamo una società insieme e mi ha lasciato dei debiti ". Inoltre, l’ex gieffino ha presentato una denuncia, depositata anni fa, contro la donna per aver affermato già in passato di essere stata picchiata.

