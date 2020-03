Lodovica Comello è diventata mamma

Lodovica Comello è diventata madre per la prima volta: è lei stessa a comunicare la lieta novella attraverso la sua pagina Instagram, pubblicando un tenerissimo scatto della manina del piccolo Teo. Una foto molto dolce seguita da due immagini, presenti nelle Storie di Instagram, dove la giovane madre conferma la buona salute di entrambi e il carattere simpatico del neonato, che sembra molto preso dal latte materno.

Una novità deliziosa e tanto attesa per la frizzante conduttrice di Italia's Got Talent, programma che gestisce con garbo e ironia da ben tre anni. Lodovica è anche un'ottima cantante, attrice e conduttrice radiofonica, ma da qualche tempo si è presa una meritata pausa in attesa dell'arrivo del piccolo Teo. Sposata dal 2015 con il produttore Tomas Goldschmidt, aveva annunciato di aspettare un figlio nell'ottobre del 2019: una gravidanza tranquilla immortalata e condivisa allegramente via Instagram.

L'arrivo di Teo ha ricevuto moltissimi apprezzamente da parte dei follower ma anche di amici, colleghi e da tantissimi VIP, oltre che dai quattro protagonisti di Italia's Got Talent: Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e la new entry Joe Bastianich. Il talent, giunto alla decima edizione, si è da poco concluso: Lodovica è stata sostituita durante l'ultima puntata da Enrico Papi, proprio per il parto imminente.

L'attrice ora è alle prese con un nuovo importantissimo compito, quello di madre, che la vedrà lontana dalle scene per un po', ma sicuramente pronta a condividere via Instagram le evoluzioni del nuovo nucleo familiare. Dal carattere divertente e ironico, Comello ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo nel 2009 prendendo parte ad alcuni musical di caratura nazionale.

Ma è con l'ingresso nella telenovelas "Violetta" che la carriera prende il volo portandola letteralmente in Argentina, dove segue un corso per imparare lo spagnolo. Non solo recitazione ma anche dischi, conduzione e radio per Lodovica, ora alle prese con un nuovo e importantissimo impegno personale.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?