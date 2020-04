Lodovica Comello e il parto senza il marito: "Ero spaventata"

Dopo aver concorso tra i Big alla 67° edizione del Festival di Sanremo nel 2017, Lodovica Comello è tornata al centro dell'attenzione mediatica per aver dato alla luce Teo, il primogenito concepito con il marito Tomas Goldschmidt. Il tanto atteso parto avveniva lo scorso 16 marzo, rivelandosi piuttosto difficile per l'ex concorrente di Sanremo, che ha partorito in stato di agitazione, non avendo al suo fianco i familiari e i cari come avrebbe voluto. Questo, per via delle misure di prevenzione messe in atto in Italia, al fine fronteggiare la pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo.

E a rivelarlo è stata la stessa showgirl in un'intervista esclusiva concessa a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Incalzata dalle domande della nota fonte, ha in particolare espresso tutte le sue sensazioni e riflessioni maturate sulla sua prima gravidanza , mandata avanti in piena emergenza Covid-19 : “Ero decisamente spaventata. L’idea di far nascere mio figlio in condizioni così eccezionali mi spaventava: il non poter avere alcun aiuto da parte della famiglia, l’ansia di entrare in ospedale per un controllo, la paura di non poter avere mio marito assieme a me durante il parto, la paura di contrarre il virus e di arrecare danno. Insomma, veramente un mare di Insicurezze”.

Il parto è avvenuto senza alcun problema in ospedale e ora la Comello sente che il suo piccolo abbia portato una “una ventata di aria fresca" nella sua vita, condivisa insieme al marito. Lodovica Comello convolava a nozze il 1º aprile 2015, con rito civile e a San Daniele del Friuli, con il produttore Tomas Goldschmidt. E lo scorso 31 ottobre 2019 la coppia vip annunciava di attendere il primo figlio.