"Lol", show, Lillo. Prime Video punta (molto) sull'Italia

Prime Video continua a puntare sull'Italia, con quindici nuove produzioni e acquisizioni italiane, tra cui serie, show, film e documentari annunciati che accenderanno la prossima stagione. Tra queste, le riconferme di format di successo come LOL in versione natalizia, con uno speciale che uscirà in occasione delle feste e vedrà sette protagonisti (tra i più amati delle prime due edizioni) scontrarsi a colpi di battute e sketch. Il format in questione, uno dei cavalli di battaglia di Prime, ha avuto la forza di rompere gli schemi della comicità classica e ridare margine di sperimentazione a talenti della comicità nostrana. Tra questi Lillo Petrolo (foto), che su Prime Video ha in uscita anche la surreale serie Sono Lillo, diretta da Eros Puglielli, con Corrado e Caterina Guzzanti, Paolo Calabresi e Maccio Capatonda. Non solo, per Lillo anche un film, Mai dire Kung Fu- Grosso guaio all'Esquilino.

E ancora, Prova Prova Sa Sa è il nuovo comedy show condotto da Frank Matano, con un cast fisso formato da quattro comici: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. E poi spazio ai documentari che diventano ritratti intimi e personali, come quello dedicato a Mahmood. Un viaggio che racconta il suo tour europeo e l'universo artistico più privato, tra amici e collaboratori. E ancora, un racconto inedito della leggenda del basket Kobe Bryant, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana. Non manca l'attesa, terza stagione del real life thriller famoso nel mondo Celebrity Hunted 3, dove un gruppo di celebrità dovrà fuggire per l'Italia per due settimane, con limitate risorse economiche a disposizione. Protagonisti di questa edizione, tra gli altri, i cantanti Irama e Rkomi e gli attori Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Non manca un (furbo) sguardo ai più piccoli con la nuova serie La Famiglia Reale dei Me Contro Te, la coppia «sbanca botteghino» di youtuber siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia amatissima dai bambini. Novità anche dal punto di vista sportivo. Ezequiel Iván Lavezzi e Alessandro Nesta si uniranno alla squadra dei commentatori di Prime Video per la stagione 2022- 23 di Champions League.