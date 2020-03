Il look di Wanda Nara al Gf Vip fa discutere: "Quasi 10mila euro per un paio di scarpe?"

I look scelti da Wanda Nara per il Grande Fratello Vip hanno sempre diviso in due il web, ma gli stivali che ha indossato per la prima serata di ieri, 2 marzo, hanno davvero creato scompiglio.

L’opinionista scelta da Alfonso Signorini, che sta iniziando a prendere confidenza con il reality show e il suo ruolo riuscendo ad intervenire in maniera pungente nei confronti di alcuni “vipponi”, ha sfoggiato per l’appuntamento di ieri un tubino nero accollato e un paio di stivali alti fino al ginocchio e cosparsi di cristalli e borchie. Lo stesso conduttore è rimasto sbalordito dalla scelta del look, ma ciò che ha fatto maggiormente mormorare il web è stato il prezzo di quell’accessorio: 9950 euro.

Non appena il popolo della rete è venuto a conoscenza del costo degli stivali indossati da Wanda Nara, ecco che è scoppiata la polemica: da una parte coloro che hanno ritenuto giusto che una donna agiata come lei si possa permettere quel tipo di acquisto, e dall’altra chi l’ha accusata di sperperare denaro in maniera improponibile, soprattutto per un paio di stivali definiti "osceni" dalla maggior parte del pubblico da casa.

Gli stivali di Wanda Nara hanno creato più scompiglio di quello generato da Valeria Marini, Fernanda Lessa e Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. L’accessorio indossato dalla moglie di Icardi, infatti, ha fatto discutere a lungo e sul web si leggono commenti di ogni tipo. “Vogliamo parlare degli stivali di Wanda che costano più della mia macchina?”, “Quando scopri che per comprare gli stivali di Wanda Nara dovresti ipotecare casa!”, ha ironizzato qualcuno su Twitter, “Wanda Nara con gli stivali da euro 9950 una morta di fame”, “Che schiaffo alla miseria”, “Ma fanno anche schifo”, “Orrendi! Qualunque sia il prezzo!”, ha continuato a criticare qualcun altro.

Ciò che è certo, è che Wanda Nara, nel bene o nel male, riesce sempre a dividere il mondo della rete: da una parte i suoi fervidi sostenitori e dall’altra parte coloro che la criticano a prescindere. Lei, tuttavia, replica con l’indifferenza a chi sostiene che ogni suo look sia sempre volgare e fuori luogo, e prosegue scegliendo abiti che, per ogni appuntamento del Grande Fratello Vip, riescono a lasciare il segno. Dopo gli stivali da 9950 euro, quindi, come continuerà a provocare la moglie di Icardi?