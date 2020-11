Loredana Lecciso e il no alle nozze con Al Bano. "Il nostro è un matrimonio mentale"

Sulla vita privata e sentimentale di Loredana Lecciso c’è sempre grande interesse. I settimanali e le trasmissioni di tv regalano grande spazio alla showgirl che da oltre venti anni è legata sentimentalmente ad Al Bano. Un argomento che è stato trattato con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro anche nella puntata del primo novembre di Live Non è la D’Urso, in cui la Lecciso è stata ospitata con tutte le onorificenze del caso. Sorridente più che mai, durante l’intervento, la showgirl ha sviscerato senza troppi giri di parole la sua lunga storia d’amore con Al Bano, evitando di toccare l’argomento Romina Power, e rivelando il motivo per il quale dopo tutto questo tempo non ha ancora sposato il cantante di Cellino San Marco.

Questo perché, nel corso degli ultimi mesi, in diverse interviste che sono state rilasciate da Al Bano, è paventato il gossip in cui pareva imminente un matrimonio con Loredana Lecciso. Dopotutto, venti anni di relazione e tre figli sono simbolo di un grande amore, anche ne non tutti sono stati con rose e fiori. Loredana Lecciso però mette a tacere i rumor. "Questa estate i giornali davano per certo che io e Al Bano ci saremmo sposati presto – racconta la showgirl-. Io non sapevo nulla. Non so neanche perché Al Bano avrebbe detto una cosa del genere. Non c’è in programma una cosa simile, neanche nei prossimi trent’anni – aggiunge-. Non abbiamo bisogno di andare in chiesa. Il nostro legame è forte. Siamo sposati mentalmente" afferma a gran voce.

"A cosa servono i timbri e le pratiche burocratiche quando abbiamo questo legame così forte?" E con queste dichiarazioni, che hanno scioccato la conduttrice e tutta la platea dei social, si mette il punto fermo a una questione che ha animato una lunghissima serie di indiscrezioni per tutta l’estate (e non solo). "Viviamo nella nostra realtà, nella nostra casa e con la nostra famiglia. Ci tengo al matrimonio, ma solo quando i nostri figli erano piccoli. Ora sono cresciuti e io con loro – rivela -. Sono forte delle mie certezze e della vita che ho con lui. Certo, non nego che mi avrebbe fatto piacere, ma oggi le cose sono in una situazione rispetto al passato", conclude Loredana Lecciso. Una rinuncia alle nozze che è collegata ad altri fattori. Secondo quanto rivelato, i due sarebbero felici e non sentono l’esigenza di unirsi in matrimonio.