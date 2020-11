Alda D’Eusanio contro la Lecciso: “Come fa Al Bano a sopportarti?”

Durissimo scontro tra Alda D’Eusanio, particolarmente agguerrita contro Loredana Lecciso e la sua gemella Raffaella a Live non è la d’Urso. Le gemelle Lecciso sono ospiti contro cinque agguerritissime sfere tutte femminili (tranne una che si paleserà a sorpresa) che, chi a favore, chi contro, parlano del loro fenomeno mediatico, dei balletti a volte non troppo perfetti e dei loro inizi in tv quando con molta ironia e autoironia si sono messe in gioco per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Curiosamente le “sfere” presenti, tra cui Caterina Collovati e Alba Parietti hanno parole molto belle per le due pur sottolineando la loro non particolare bravura nella danza o nel canto. “ Voi vi rendevate conto - chiede la Collovati - che dopo le vostre esibizioni la gente sorrideva? ” “ Certo - le risponde Loredana - ne eravamo coscienti e siamo state sempre molto ironiche sapendo che ovviamente non sapevamo ballare ”.

Ma è Alda D’Eusano che attacca le due in maniera importante; “ Tu e tua sorella - dice - s iete diventate dei fenomeni della comunicazione per non saper fare niente. La vostra non era autoironia ”. Al tentativo di Loredana di intervenire per rispondere a questo attacco, Alda aumenta la dose: “ Tagliatele le corde vocali ” dice facendo risentire anche Barbara d’Urso che si intromette dicendo che certe cose non vanno mai dette.

Ma Alda è un fiume in piena “ Voi siete state le antesignane di quelle che si fa in questi programmi ovvero fare dei vostri difetti dei punti di forza. Ora per andare in televisione non devi dimostrare di essere brava ma mostrare l’esatto contrario e io non credo nella vostra autoironia ”. La cosa lascia senza parole tutti tranne Loredana che quasi perdendo la sua tranquillità, cerca di ribattere ottenendo per tutta replica dalla D’Eusanio: “ Voi siete state derise e denigrate e non siete simpatiche a nessuno come fa Al Bano a sopportarti ”. Per fortuna a placare gli animi scendono in campo anche le altre opinioniste forse anche loro un po’ stupite del duro attacco”.

Arriva quindi la quinta sfera quella di Fulvio Abate, che in teoria avrebbe dovuto attaccare, ma che invece replica: “ Voi siete state brave a mostrare il talento dell’incapacità e mai come questa sera con grande ironia avete dichiarato quanto fosse un punto di forza essere negate e quindi invece del tasto rosso, schiaccio quello verde ”.