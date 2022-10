"Conflitto di interessi". Il Codacons contro il fidanzato della Lucarelli

L'annuncio della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli, alla nuova edizione di Ballando con le stelle sta scatenando molte polemiche. Il 35enne fa parte del cast, che Milly Carlucci ha scelto per concorrere nel talent di ballo di Rai Uno. Ma quando il suo nome è stato ufficializzato, i telespettatori hanno subito trovato inopportuna la sua partecipazione, visto il ruolo di giudice che Selvaggia Lucarelli riveste nel programma da molti anni.

La protesta ha trovato terreno fertile nel Codacons che, alla vigilia della messa in onda della trasmissione (sabato 8 ottobre), ha chiesto l'intervento della Rai. L'associazione ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi tra il ruolo di giurata della giornalista (che valuta l'abilità dei ballerini in gara) e la presenza del suo fidanzato tra i concorrenti in gara, il quale è protagonista anche nel programma "È sempre Mezzogiorno" al fianco di Antonella Clerici.

I telespettatori chiamano il Codacons

Attraverso l'agenzia di stampa Adnkronos, il Codacons ha spiegato di avere ricevuto moltissimi reclami per la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando: " Da giorni gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un concorrente legato sentimentalmente a un giudice, che dovrà valutare le sue esibizioni. Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli, che abbiamo sempre ritenuto una giornalista brillante e intelligente, a esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie ".